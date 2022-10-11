En ole koskaan tykännyt karvojen poistosta, koska se pitää tehdä usein ja suihkussa haluaisi ennemmin rentoutua kuuman veden alla kuin poistella säärikarvoja. Siitä huolimatta olen ollut näitä kotilaiteitta kohtaan hyvin skeptinen - voiko tämä toimia? Testattuani IPL laitetta säännöllisesti kuuden viikon ajan, kahden viikon välein, on skeptisyyteni kadonnut. Kyllä, ainakin tämä kotilaite toimii juuri niin kuin se lupaa. Jo ensimmäisen kerran jälkeen huomasin, ettei säärissä ole yhtä paljon höylättävää kuin aikaisemmin ja 6 viikon jälkeen sääreni ovat sileät vaikka viime hoitokerrasta on jo pari viikkoa aikaa. Voin siis koko sydämestäni tätä suositella! Ai että on helppo olo, kun ei tarvitse miettiä kehtaako olla hame tai shortsit jalassa, näkyykö karvat vai ei!