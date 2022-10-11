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  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
  • Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla

Lumea IPL Series 9000IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

BRI958/00

4.2
| (2814) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla
Nauti yksilöllisestä käsittelystä Philipsin nopeimman Lumea IPL -laitteen kätevällä langattomalla versiolla. Laitteen SenseIQ-tekniikka, älykkäät lisäosat sekä Lumea IPL -sovelluksen ohjeet takaavat sileän ihon pitkäksi aikaa.
Näytä kaikki edut

Nauti sileästä ihosta jopa 18 kuukauden ajan*

Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla

  • SmartSkin-tunnistin

  • 4 älykästä lisäosaa: vartalo, kasvot, bikinialue, kainalot

  • Lumea IPL -sovellus

  • Johdottomaan ja johdolliseen käyttöön

Nopeat tulokset – käsittely vain kaksi kertaa kuukaudessa

Nopeat tulokset – käsittely vain kaksi kertaa kuukaudessa

Alkuun pääsyyn tarvitaan kaksi viikkoa – puolet vähemmän käsittelyjä kuin muilla merkeillä. Ylläpitokäsittelyä tarvitaan vain kerran kuussa. Siinä kaikki. Molempien säärien käsittely vie vain 8,5 minuuttia.

Hellävarainen ja mukava käyttää SenseIQ-tekniikan ansiosta

Hellävarainen ja mukava käyttää SenseIQ-tekniikan ansiosta

Lumea 9000 -sarjan laitteessa on viisi helposti säädettävää valoasetusta. SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.

Käytä verkkovirtaan kytkettynä tai akkuvirralla ilman johtoa

Käytä verkkovirtaan kytkettynä tai akkuvirralla ilman johtoa

Philips Lumea -laitteet on suunniteltu käytännöllisiksi ja helppokäyttöisiksi. Suuret ihoalueet kuten jalat saa käsiteltyä nopeasti, kun laite on kytkettynä verkkovirtaan. Akkukäyttöisenä laitteella taas saa helposti käsiteltyä hankalatkin paikat tarkasti.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

2814

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

11/10/2022

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Philips lumea Great device, worth a try❤️

The device is really great, it has been two months since I used it. I found benefit and lost 60% of the extra hair after 4 sessions. I recommend using it for people who suffer from excess hair❤️

Edut

Relieves the problem of excessive hair with a little effort

Haitat

I wish there was a cooling device with the device because I feel a little pain!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

12/09/2022

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä tulos

Olen tykkänyt välinettä ja tulos myös näkyy. Ei ollut haittavaikutuksia.

Edut

Helppo käyttö, ei kipua

Haitat

Ei ollut

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

29/04/2021

Suomi

Suomi

Mieletön laite!

En ole koskaan tykännyt karvojen poistosta, koska se pitää tehdä usein ja suihkussa haluaisi ennemmin rentoutua kuuman veden alla kuin poistella säärikarvoja. Siitä huolimatta olen ollut näitä kotilaiteitta kohtaan hyvin skeptinen - voiko tämä toimia? Testattuani IPL laitetta säännöllisesti kuuden viikon ajan, kahden viikon välein, on skeptisyyteni kadonnut. Kyllä, ainakin tämä kotilaite toimii juuri niin kuin se lupaa. Jo ensimmäisen kerran jälkeen huomasin, ettei säärissä ole yhtä paljon höylättävää kuin aikaisemmin ja 6 viikon jälkeen sääreni ovat sileät vaikka viime hoitokerrasta on jo pari viikkoa aikaa. Voin siis koko sydämestäni tätä suositella! Ai että on helppo olo, kun ei tarvitse miettiä kehtaako olla hame tai shortsit jalassa, näkyykö karvat vai ei!

Edut

helppo käyttää

Haitat

Valo on voimakas ja aurinkolasit hyvä olla silmillä

Arvioitu tuote: Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

Arvioitu tuote: Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Alkaen kolmen käsittelykerran jälkeen. Karvankasvun väheneminen 18 kuukauden kuluttua: 86 % säärissä, 70 % bikinialueella, 67 % kainaloissa

  2. Keskimääräinen karvankasvun väheneminen 58 % 12 käsitelykerran jälkeen.