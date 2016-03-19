2 vuoden takuu
BS6B2234B/00
Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan
Hyödynnä työpöytäsi tila ja kiinnitä asiakaskoneet Philipsin SmartErgoBase -näyttötelineeseen, jossa on jalusta. Yksinkertaisen ja monipuolisen ratkaisun ansiosta saat kytkettyä kaiken tarvittavan samaan paikkaan, mikä maksimoi tuottavuutta.
Philips SmartErgoBase -telineelle
Näyttötelineen pidikettä käytetään yhdessä Philipsin palkitun SmartErgoBase-näyttötelineen kanssa. Tietokoneen ja ohuen asiakaskoneen asennus telineeseen käy vaivattomasti.
Philipsin SmartErgoBase-näyttötelineen pidikkeen älykkään muotoilun ansiosta telineen korkeutta, kiertoa ja kallistusta voi säätää rajattomasti.
VESA-standardin mukaisten kiinnitysreikien ansiosta pidikkeellä voi kiinnittää useimmat pienet tietokoneet ja ohuet asiakaskoneet.
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