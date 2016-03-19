Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan

Hyödynnä työpöytäsi tila ja kiinnitä asiakaskoneet Philipsin SmartErgoBase -näyttötelineeseen, jossa on jalusta. Yksinkertaisen ja monipuolisen ratkaisun ansiosta saat kytkettyä kaiken tarvittavan samaan paikkaan, mikä maksimoi tuottavuutta.