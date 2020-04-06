Voit pitää mielesi mukaan vaikkapa allasjuhlat.

Aina ja kaikkialla. Tässä vesitiiviissä Bluetooth-kaiuttimessa on mahtava basso ja yllättävän voimakas ääni pienessä koossa. Siinä on kahdeksan tunnin toistoaika ja äänitulo. Voit pitää mielesi mukaan vaikkapa allasjuhlat.