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  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
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  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti
  • Kolmen päivän sänki helposti

Beardtrimmer series 3000Partatrimmeri

BT3236/14

4.4
| (606) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Kolmen päivän sänki helposti
Trimmerin innovatiivinen Lift & Trim -järjestelmä takaa tasaisen trimmaustuloksen. Se nostaa lyhyetkin partakarvat, joten saat helposti ajettua täydellisen kolmen päivän sängen sekä muotoiltua lyhyen tai pitkän parran.
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Lift & Trim -järjestelmä leikkaa 30 % nopeammin

Kolmen päivän sänki helposti

  • 0,5 mm:n tarkkuusasetus

  • Täysmetalliterät

  • 60 min käyttöaikaa 1 tunnin latauksella

  • Lift & Trim -järjestelmä

Trimmaa tasaisesti ja nostaa lyhyetkin karvat

Trimmaa tasaisesti ja nostaa lyhyetkin karvat

Philips-partatrimmerin uusi Lift & Trim -järjestelmä sopii täydellisesti sängen siistimiseen: ohjauskampa kohottaa ja ohjaa karvat terien tasolle, jolloin lopputulos on tasainen.

Kaksi kertaa terävämmät terät takaavat nopean trimmauksen

Kaksi kertaa terävämmät terät takaavat nopean trimmauksen

Trimmerin kaksi kertaa terävämmät täysmetalliterät nopeuttavat trimmaamista leikkaamalla enemmän karvoja jokaisella vedolla.

Ihoystävälliset terät jättävät ihon pehmeäksi

Ihoystävälliset terät jättävät ihon pehmeäksi

Naarmuja ja ihoärsytystä vähentävissä terissä on pyöristetyt kärjet, jotka takaavat pehmeämmän ihokosketuksen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

606

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

25/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Trimmer

Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

Edut

Inget att erinra

Haitat

Inget att klaga på

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

22/08/2023

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Fantastisk maskine

Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

Edut

Super maskine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

08/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

A great new beard trimmer

My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
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