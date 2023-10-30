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kannettava langaton kaiutin

BT3900A/00

3.1

| (9) Arviot

Musiikkia tauotta

Musiikkia tauotta. Bluetooth-yhteyden ja helppokäyttöisen lataustoiminnon ansiosta tyylikäs ja kestävä, kannettava langaton Everplay-kaiutin toistaa musiikkia ilman turhia keskeytyksiä.

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Musiikkia tauotta

  • 4 W, 8 h

  • Suuri Bluetooth-kantama

  • Vesi- ja pölysuojattu

  • USB-hihna

Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille

Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimena. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii aina.

DuraFit-kangas kestää

DuraFit-kangas kestää

Kaiuttimen DuraFit-kangas näyttää hyvältä ja kestää käytössä. Kumivahvisteinen, luisumista estävä, naarmuuntumaton ja pesua kestävä kangas ei ole ainoastaan tyylikäs vaan se myös suojaa kaiutinta erinomaisesti.

Signaalin leikkautumista estävä toiminto

Signaalin leikkautumista estävä toiminto

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1 000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.1

5:stä

9

Arviot

3

30/10/2023

France

France

Excellent rapport qualité prix

Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BT3900B enceinte portable sans fil

Käyttöpäivä 2021-10-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BT3900B enceinte portable sans fil

Käyttöpäivä 2021-10-29

16/04/2020

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

consigliato

estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro

Edut

estetica materiali durata qualita' audio

Haitat

nessuno per ora

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BT3900P altoparlante wireless portatile

Käyttöpäivä 2020-03-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BT3900P altoparlante wireless portatile

Käyttöpäivä 2020-03-16

06/09/2020

Suomi

Suomi

Toimii ja hyvät äänet

Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.

Edut

Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina

Haitat

Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BT3900W wireless portable speaker

Käyttöpäivä 2020-08-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BT3900W wireless portable speaker

Käyttöpäivä 2020-08-06

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