2 vuoden takuu
BT3900A/00
Musiikkia tauotta
Musiikkia tauotta. Bluetooth-yhteyden ja helppokäyttöisen lataustoiminnon ansiosta tyylikäs ja kestävä, kannettava langaton Everplay-kaiutin toistaa musiikkia ilman turhia keskeytyksiä.
4 W, 8 h
Suuri Bluetooth-kantama
Vesi- ja pölysuojattu
USB-hihna
Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimena. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii aina.
Kaiuttimen DuraFit-kangas näyttää hyvältä ja kestää käytössä. Kumivahvisteinen, luisumista estävä, naarmuuntumaton ja pesua kestävä kangas ei ole ainoastaan tyylikäs vaan se myös suojaa kaiutinta erinomaisesti.
Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1 000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.
3.1
5:stä
9
Arviot
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT3900B enceinte portable sans fil
Käyttöpäivä 2021-10-29
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT3900B enceinte portable sans fil
Käyttöpäivä 2021-10-29
Glolola
16/04/2020
Italia
Vahvistettu ostaja
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Edut
estetica materiali durata qualita' audio
Haitat
nessuno per ora
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT3900P altoparlante wireless portatile
Käyttöpäivä 2020-03-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT3900P altoparlante wireless portatile
Käyttöpäivä 2020-03-16
Rainesto
06/09/2020
Suomi
Toimii ja hyvät äänet
Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.
Edut
Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina
Haitat
Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT3900W wireless portable speaker
Käyttöpäivä 2020-08-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT3900W wireless portable speaker
Käyttöpäivä 2020-08-06