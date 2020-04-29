2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Musiikkia tauotta
Musiikkia tauotta. Bluetooth-yhteyden ja helppokäyttöisen lataustoiminnon ansiosta tyylikäs ja kestävä, kannettava langaton Everplay-kaiutin toistaa musiikkia ilman turhia keskeytyksiä.
10 W, 10 h
Suuri Bluetooth-kantama
Vesi- ja pölysuojattu
Pikalataus
Kaiuttimen DuraFit-kangas näyttää hyvältä ja kestää käytössä. Kumivahvisteinen, luisumista estävä, naarmuuntumaton ja pesua kestävä kangas ei ole ainoastaan tyylikäs vaan se myös suojaa kaiutinta erinomaisesti.
Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1 000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.
Pienestä koostaan huolimatta EverPlay-kaiutin toistaa bassoäänet syvinä ja vahvoina laadukkaiden bassoelementtiensä ansiosta.
5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Només lo bo
29/04/2020
España
Vahvistettu ostaja
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Edut
So. Disseny.
Haitat
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Käyttöpäivä 2019-03-29
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Käyttöpäivä 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Edut
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Haitat
de moment res
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Käyttöpäivä 2020-03-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Käyttöpäivä 2020-03-07