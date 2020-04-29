Signaalin leikkautumista estävä toiminto

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1 000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.