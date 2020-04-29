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Tuotanto lopetettu

kannettava langaton kaiutin

BT6900B/00

5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Musiikkia tauotta

Musiikkia tauotta. Bluetooth-yhteyden ja helppokäyttöisen lataustoiminnon ansiosta tyylikäs ja kestävä, kannettava langaton Everplay-kaiutin toistaa musiikkia ilman turhia keskeytyksiä.

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Musiikkia tauotta

  • 10 W, 10 h

  • Suuri Bluetooth-kantama

  • Vesi- ja pölysuojattu

  • Pikalataus

DuraFit-kangas kestää

DuraFit-kangas kestää

Kaiuttimen DuraFit-kangas näyttää hyvältä ja kestää käytössä. Kumivahvisteinen, luisumista estävä, naarmuuntumaton ja pesua kestävä kangas ei ole ainoastaan tyylikäs vaan se myös suojaa kaiutinta erinomaisesti.

Signaalin leikkautumista estävä toiminto

Signaalin leikkautumista estävä toiminto

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1 000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

Bassoelementit parantavat bassoäänien muhkeutta

Pienestä koostaan huolimatta EverPlay-kaiutin toistaa bassoäänet syvinä ja vahvoina laadukkaiden bassoelementtiensä ansiosta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Vahvistettu ostaja

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Edut

So. Disseny.

Haitat

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Käyttöpäivä 2019-03-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Käyttöpäivä 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Edut

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Haitat

de moment res

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Käyttöpäivä 2020-03-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Käyttöpäivä 2020-03-07

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