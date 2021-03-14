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  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
  • Imujärjestelmä siistimpään käyttöön

Tuotanto lopetettu

Beardtrimmer series 7000Partatrimmeri imutekniikalla

BT7500/15

3.7
| (507) Arviot
Imujärjestelmä siistimpään käyttöön
Philips Beardtrimmer Series 7000 -partatrimmerin kanssa ei tarvitse huolehtia sotkusta kylpyhuoneessa. Sisäänrakennetun imujärjestelmän päivityksen ja 50%* voimakkaamman ilmavirran ansiosta, trimmeri kerää 95% leikatuista partakarvoista**. Valitse haluamasi pituusasetus 20 vaihtoehdosta ja nauti tarkasta ajotuloksesta. Malliin sisältyy tarkkuustrimmeri ja trimmauskampa.
Näytä kaikki edut

Philipsin paras vaihtoehto tehokkaaseen parran muotoiluun

Imujärjestelmä siistimpään käyttöön

  • Imee leikatut partakarvat

  • 20 pituusasetusta: 0,5–10 mm

  • Itseteroittuvat terät

  • 75 min käyttöaikaa/1tunnin lataus

Tehostettu ilmavirtaus siistiin trimmaukseen

Tehostettu ilmavirtaus siistiin trimmaukseen

Philips 7000 -partatrimmerin tehokkaan imujärjestelmän ilmavirtausta on tehostettu 50 %*. Tehostettu ilmavirtaus kerää jopa 95 % leikatuista karvoista**, mikä takaa siistin trimmauksen.

Trimmaa tasaisesti ja nostaa lyhyetkin karvat

Trimmaa tasaisesti ja nostaa lyhyetkin karvat

Ajaa tehokkaasti myös sängen. Lift&Trim Pro -järjestelmä nostaa lyhyetkin karvat ja ohjaa ne terien suuntaan, jotta tulos on tarkka. Trimmeri on ihanteellinen myös pitkille parroille.

Huoltovapaat itseteroittuvat terät

Huoltovapaat itseteroittuvat terät

Itseteroittuvat terät soveltuvat paksuimmillekin karvoille ja ne takaavat tarkat rajaukset ja erinomaisen ajotuloksen jokaisella ajokerralla. Teriä ei tarvitse vaihtaa eikä öljytä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

507

Arviot

14/03/2021

Sverige

Sverige

Över förväntan

Denna produkt får högsta betyg. Uppsamlaren fungerar utmärkt, den är tyst och snygg. Har bara haft produkten i två veckor men verkar som att produkten kommer att hålla länge.

Edut

Fantastisk uppsamlare, tyst, snygg

Haitat

Ingen uppsamlare då använder precisionstrimmer. Uppsamlaren kan påverka hur snygga linjer det blir med stora trimmern.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

10/12/2020

Sverige

Sverige

Bästa trimmern jag har haft

En mycket smidig trimmer som är behaglig i handen. Mycket följsam och lätt att komma åt överallt. Håller förvånansvärt länge på en laddning. Uppsamlingen är extremt bra, självklart så länge man tömmer den och håller den rengjord, så att inget ligger i vägen för sugeffekten.

Edut

Bra uppsamling, smidig

Haitat

Nytt rakhuvud finns inte i Philips egen shop

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

27/05/2020

Sverige

Sverige

New Construction

This trimmer deserves both 1 and 5 stars. One star to the one that broke after 5 month with the same problem as everybody else have, a small plastic clip that holds the cutting head broke of. 5 star to Philips customer service rep Alexandra who sent a new trimmer fast and without fuss. And 5 star to the new trimmer that has a new different construction holding the cutting head, and is as great as my previous vacuum trimmers from Philips.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Skäggtrimmer med vakuum-system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Skäggtrimmer med vakuum-system

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen

  2. Testattu laboratorio-oloissa karvamatoilla