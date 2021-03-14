2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BT7500/15
Imee leikatut partakarvat
20 pituusasetusta: 0,5–10 mm
Itseteroittuvat terät
75 min käyttöaikaa/1tunnin lataus
Philips 7000 -partatrimmerin tehokkaan imujärjestelmän ilmavirtausta on tehostettu 50 %*. Tehostettu ilmavirtaus kerää jopa 95 % leikatuista karvoista**, mikä takaa siistin trimmauksen.
Ajaa tehokkaasti myös sängen. Lift&Trim Pro -järjestelmä nostaa lyhyetkin karvat ja ohjaa ne terien suuntaan, jotta tulos on tarkka. Trimmeri on ihanteellinen myös pitkille parroille.
Itseteroittuvat terät soveltuvat paksuimmillekin karvoille ja ne takaavat tarkat rajaukset ja erinomaisen ajotuloksen jokaisella ajokerralla. Teriä ei tarvitse vaihtaa eikä öljytä.
3.7
5:stä
507
Arviot
Mr_B
14/03/2021
Sverige
Över förväntan
Denna produkt får högsta betyg. Uppsamlaren fungerar utmärkt, den är tyst och snygg. Har bara haft produkten i två veckor men verkar som att produkten kommer att hålla länge.
Edut
Fantastisk uppsamlare, tyst, snygg
Haitat
Ingen uppsamlare då använder precisionstrimmer. Uppsamlaren kan påverka hur snygga linjer det blir med stora trimmern.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Levelbreak
10/12/2020
Sverige
Bästa trimmern jag har haft
En mycket smidig trimmer som är behaglig i handen. Mycket följsam och lätt att komma åt överallt. Håller förvånansvärt länge på en laddning. Uppsamlingen är extremt bra, självklart så länge man tömmer den och håller den rengjord, så att inget ligger i vägen för sugeffekten.
Edut
Bra uppsamling, smidig
Haitat
Nytt rakhuvud finns inte i Philips egen shop
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Staffan 99
27/05/2020
Sverige
New Construction
This trimmer deserves both 1 and 5 stars. One star to the one that broke after 5 month with the same problem as everybody else have, a small plastic clip that holds the cutting head broke of. 5 star to Philips customer service rep Alexandra who sent a new trimmer fast and without fuss. And 5 star to the new trimmer that has a new different construction holding the cutting head, and is as great as my previous vacuum trimmers from Philips.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Skäggtrimmer med vakuum-system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Skäggtrimmer med vakuum-system
Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen
Testattu laboratorio-oloissa karvamatoilla