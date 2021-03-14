Jag har genom ett samarbete med Philips och Buzzador testat denna trimmer. När jag först tittade på den så tänkte jag att "dammsugaren" som används för att fånga upp skäggklippet verkade vara en gimmick, men när jag testade trimmern blev jag väldigt snabbt överraskad. Den samlar upp i princip allt skäggklipp, oavsett vilken längd jag provade. Trimmern ligger riktigt bra i handen, och trimmerhuvudena som följer med är riktigt riktigt bra. Jag brukar vara kritiskt till distanskammarna som följer med skäggtrimmers då de tenderar att flexa en del vid användning, men i detta fall är distansen både superstabil och dessutom hjälper den att lyfta upp skäggstubben inför klippet. Det följer även med ett precisionhuvud som är väldigt bra för detaljtrimning. Jag är supernöjd med trimmern och den kan dessutom användas för att klippa håret vilket är en trevlig bonus. Om jag ska säga något negativt med produkten så kan uppsamlaren ibland vara lite ivägen, dock försumbart. och funktionen för uppsamling kräver lite extra rengöring av filtret vilket är en barnlek med medföljande tops.