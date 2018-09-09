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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

BTB2670/12

4.5

| (6) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kotiisi sopiva HiFi-stereoääni

Tällä Philipsin kompaktilla all-in-one-musiikkijärjestelmällä voi kuunnella musiikkia älypuhelimesta, toistaa musiikkikirjaston sisältöä Bluetooth-yhteydellä ja soittaa MP3-CD-levyjä. Myös DAB+- ja FM-radiokuuntelu onnistuu vaivatta.

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Kotiisi sopiva HiFi-stereoääni

  • Bluetooth

  • ja MULTIPAIR

  • DAB+

Bluetooth-valmiustila helpottaa yhteyden muodostamista

Bluetooth-valmiustila helpottaa yhteyden muodostamista

Philipsin musiikkijärjestelmä voidaan herättää valmiustilasta Bluetooth-toiminnolla, jos älylaite on liitetty siihen aiemmin. Musiikin suoratoistaminen Bluetooth-lähteestä onnistuu käden käänteessä.

Kompakti laite sopii kaikkialle

Kompakti laite sopii kaikkialle ja kaikkiin elämäntyyleihin. Kompakti laite sopii mihin tahansa muotoilunsa ja kokonsa ansiosta.

Lataa älylaitteesi nopeasti ja tehokkaasti USB-pikalatauksella

Lataa älylaitteesi nopeasti ja tehokkaasti USB-pikalatauksella

Älykkään USB-virranhallinnan ansiosta USB-porttia voi käyttää musiikin toistamisen lisäksi myös älylaitteen lataamiseen 2 ampeerin teholla, kun musiikkijärjestelmä on valmiustilassa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

6

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

09/09/2018

Danmark

Danmark

Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT

God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!

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Arvioitu tuote: BTB2670 Mikromusiksystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2670 Mikromusiksystem

17/04/2018

Deutschland

Deutschland

Wie schon immer: Ein super Philips Design

Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.

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Arvioitu tuote: BTB2670 Mini-Stereoanlage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2670 Mini-Stereoanlage

27/02/2018

France

France

Satisfait

Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .

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Arvioitu tuote: BTB2670 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2670 Microchaîne

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