2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiisi sopiva HiFi-stereoääni
Tällä Philipsin kompaktilla all-in-one-musiikkijärjestelmällä voi kuunnella musiikkia älypuhelimesta, toistaa musiikkikirjaston sisältöä Bluetooth-yhteydellä ja soittaa MP3-CD-levyjä. Myös DAB+- ja FM-radiokuuntelu onnistuu vaivatta.
Bluetooth
ja MULTIPAIR
DAB+
Philipsin musiikkijärjestelmä voidaan herättää valmiustilasta Bluetooth-toiminnolla, jos älylaite on liitetty siihen aiemmin. Musiikin suoratoistaminen Bluetooth-lähteestä onnistuu käden käänteessä.
Kompakti laite sopii kaikkialle ja kaikkiin elämäntyyleihin. Kompakti laite sopii mihin tahansa muotoilunsa ja kokonsa ansiosta.
Älykkään USB-virranhallinnan ansiosta USB-porttia voi käyttää musiikin toistamisen lisäksi myös älylaitteen lataamiseen 2 ampeerin teholla, kun musiikkijärjestelmä on valmiustilassa.
4.5
5:stä
6
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
BjarneBo
09/09/2018
Danmark
Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT
God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!
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Arvioitu tuote: BTB2670 Mikromusiksystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2670 Mikromusiksystem
Rubie
17/04/2018
Deutschland
Wie schon immer: Ein super Philips Design
Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.
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Arvioitu tuote: BTB2670 Mini-Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2670 Mini-Stereoanlage
Feufeu80
27/02/2018
France
Satisfait
Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .
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Arvioitu tuote: BTB2670 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2670 Microchaîne