2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Lisää tehoa äänentoistoon
Philipsin mikrojärjestelmässä voit kuunnella musiikkia älypuhelimestasi Bluetooth-yhteydellä tai toistaa MP3-tiedostoja ja CD-R/RW-levyjä. Bassorefleksikaiuttimien ja 30 watin lähtötehon ansiosta jykevät bassoäänet täyttävät koko huoneen.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
Philipsin musiikkijärjestelmä voidaan herättää valmiustilasta Bluetooth-toiminnolla, jos älylaite on liitetty siihen aiemmin. Musiikin suoratoistaminen Bluetooth-lähteestä onnistuu käden käänteessä.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
LEbon
03/05/2019
Nederland
Waar voor je geld
Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM1560 Micromuzieksysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM1560 Micromuzieksysteem