2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BTM2280/12
Kotiisi sopiva äänijärjestelmä
Anna kannettavan musiikin soida kotonasi. Tässä Philipsin mikrojärjestelmässä on USB Direct- ja Audio in -liitäntä. Musiikin kuunteleminen on helppoa, sillä voit suoratoistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteydellä.
Bluetooth®
20 W
MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.
Kompakti laite sopii kaikkialle ja kaikkiin elämäntyyleihin. Kompakti laite sopii mihin tahansa muotoilunsa ja kokonsa ansiosta.
3.2
5:stä
32
Arviot
jarosell
05/07/2016
España
Vahvistettu ostaja
Magnífico producto
Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.
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Arvioitu tuote: BTM2280 Microcadena
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Arvioitu tuote: BTM2280 Microcadena
Patou03
08/10/2015
France
Super
tellement contente de ma Microchaîne BTM2280 J'en ai achete 2 autres pour offrir 1 pour ma belle mere et la seconde pour ma fille Vu ma fidelite au produit Philips pourrait faire un petit geste de toute façon je continuerai à recommander cette petite chaine qui me comble par sa musicalite
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Arvioitu tuote: BTM2280 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM2280 Microchaîne
davidb72
31/07/2015
France
La grande sœur des enceintes connectées
A mi-chemin entre une enceinte connectée (bluetooth, usb) et une chaîne hifi (radio, lecteur cd, affichage heure et fonction réveil), ce modèle est idéal pour sonoriser une pièce (chambre, salon), pour un encombrement réduit, avec un produit vraiment design.
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Arvioitu tuote: BTM2280 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM2280 Microchaîne