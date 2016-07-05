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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

BTM2280/12

3.2

| (32) Arviot

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

Anna kannettavan musiikin soida kotonasi. Tässä Philipsin mikrojärjestelmässä on USB Direct- ja Audio in -liitäntä. Musiikin kuunteleminen on helppoa, sillä voit suoratoistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteydellä.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

  • Bluetooth®

  • 20 W

Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

Kompakti laite sopii kaikkialle

Kompakti laite sopii kaikkialle ja kaikkiin elämäntyyleihin. Kompakti laite sopii mihin tahansa muotoilunsa ja kokonsa ansiosta.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.2

5:stä

32

Arviot

05/07/2016

España

España

Vahvistettu ostaja

Magnífico producto

Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2280 Microcadena

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2280 Microcadena

08/10/2015

France

France

Super

tellement contente de ma Microchaîne BTM2280 J'en ai achete 2 autres pour offrir 1 pour ma belle mere et la seconde pour ma fille Vu ma fidelite au produit Philips pourrait faire un petit geste de toute façon je continuerai à recommander cette petite chaine qui me comble par sa musicalite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2280 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2280 Microchaîne

31/07/2015

France

France

La grande sœur des enceintes connectées

A mi-chemin entre une enceinte connectée (bluetooth, usb) et une chaîne hifi (radio, lecteur cd, affichage heure et fonction réveil), ce modèle est idéal pour sonoriser une pièce (chambre, salon), pour un encombrement réduit, avec un produit vraiment design.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2280 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2280 Microchaîne

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