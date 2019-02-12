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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

BTM2560/12

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Lisää tehoa äänentoistoon

Philipsin mikrojärjestelmässä voit kuunnella musiikkia älypuhelimestasi Bluetooth-yhteydellä tai toistaa MP3-tiedostoja ja CD-R/RW-levyjä. Bassorefleksikaiuttimien ja 70 watin lähtötehon ansiosta jykevät bassoäänet täyttävät koko huoneen.

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Lisää tehoa äänentoistoon

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Lataa älylaitteesi nopeasti ja tehokkaasti USB-pikalatauksella

Lataa älylaitteesi nopeasti ja tehokkaasti USB-pikalatauksella

Älykkään USB-virranhallinnan ansiosta USB-porttia voi käyttää musiikin toistamisen lisäksi myös älylaitteen lataamiseen 2 ampeerin teholla, kun musiikkijärjestelmä on valmiustilassa.

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

12/02/2019

Österreich

Österreich

einwandfreies Produkt

Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2560 Mini-Stereoanlage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2560 Mini-Stereoanlage

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