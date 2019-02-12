2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Lisää tehoa äänentoistoon
Philipsin mikrojärjestelmässä voit kuunnella musiikkia älypuhelimestasi Bluetooth-yhteydellä tai toistaa MP3-tiedostoja ja CD-R/RW-levyjä. Bassorefleksikaiuttimien ja 70 watin lähtötehon ansiosta jykevät bassoäänet täyttävät koko huoneen.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
Älykkään USB-virranhallinnan ansiosta USB-porttia voi käyttää musiikin toistamisen lisäksi myös älylaitteen lataamiseen 2 ampeerin teholla, kun musiikkijärjestelmä on valmiustilassa.
Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
kepepe
12/02/2019
Österreich
einwandfreies Produkt
Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM2560 Mini-Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM2560 Mini-Stereoanlage