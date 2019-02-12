Lisää tehoa äänentoistoon

Philipsin mikrojärjestelmässä voit kuunnella musiikkia älypuhelimestasi Bluetooth-yhteydellä tai toistaa MP3-tiedostoja ja CD-R/RW-levyjä. Bassorefleksikaiuttimien ja 70 watin lähtötehon ansiosta jykevät bassoäänet täyttävät koko huoneen.