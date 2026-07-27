2 vuoden takuu
CA6500/63
EP1220/00R1
EP4346/71R1
HD7459/20R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
Tarttumaton pinnoite
Tilavuus 120 ml
Riittävästi maitoa 2 cappuccinoon
Valmistaa kuumaa ja kylmää vaahtoa
Sopii erilaisten herkullisten kuumien ja kylmien kahvijuomien, kuten cappuccinon ja latten, lisäksi maistuviin maitojuomiin, kuten maitoteehen.
Tarttumattoman pinnoitteen ansiosta Philips-maidonvaahdottimen vispilä on helppo puhdistaa: huuhtele ja pyyhkäise.
Philips Milk Twister -maidonvaahdottimen kapasiteetti on 120 ml, joten siitä riittää kahteen cappuccinoon.
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