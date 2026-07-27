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  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto
  • Uskomattoman samettinen vaahto

Milk TwisterMaidonvaahdotin

CA6500/63

Uskomattoman samettinen vaahto
Philips-maidonvaahdottimella voit valmistaa kuumia ja kylmiä kahvijuomia omalla keittimelläsi. Innovatiivisen vaahdotusvispilän ansiosta voit kruunata herkullisen kahvikupillisen samettisen pehmeällä vaahdolla.
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Tee kahvikupillisesta ikimuistoinen nautinto

Uskomattoman samettinen vaahto

  • Tarttumaton pinnoite

  • Tilavuus 120 ml

  • Riittävästi maitoa 2 cappuccinoon

  • Valmistaa kuumaa ja kylmää vaahtoa

Monikäyttöinen: sopii monenlaisiin kahvi- ja maitojuomiin

Monikäyttöinen: sopii monenlaisiin kahvi- ja maitojuomiin

Sopii erilaisten herkullisten kuumien ja kylmien kahvijuomien, kuten cappuccinon ja latten, lisäksi maistuviin maitojuomiin, kuten maitoteehen.

Tarttumaton pinnoite helpottaa puhdistusta

Tarttumaton pinnoite helpottaa puhdistusta

Tarttumattoman pinnoitteen ansiosta Philips-maidonvaahdottimen vispilä on helppo puhdistaa: huuhtele ja pyyhkäise.

Maitovaahto riittää kahteen cappuccinoon

Maitovaahto riittää kahteen cappuccinoon

Philips Milk Twister -maidonvaahdottimen kapasiteetti on 120 ml, joten siitä riittää kahteen cappuccinoon.

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