2 vuoden takuu
CA6700/10
EP1220/00R1
EP4346/71R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
Sama kuin CA6700/00
1 kalkinpoisto-ohjelma
Pidennä laitteen käyttöikää
Parantaa kahvin makua
Philips-kalkinpoistoaine puhdistaa espressokeittimesi vesikierron täydellisesti.
Kalkki on luonnollinen osa kahvinkeittimessä käytettyä vettä. Kalkinpoistoaine ehkäisee kalkin muodostumista laitteeseen, jotta kalkkikertymät eivät pääse vaikuttamaan laitteen toimintakykyyn ja kahvin makuun. Se on erittäin tehokas, turvallinen ja helppo käyttää.
Philips-espressokeittimen kalkinpoistoaineen ainutlaatuinen koostumus takaa huolellisen kalkinpoiston, joka ei vahingoita laitteen herkkiä sisäosia.
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