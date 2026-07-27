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  • Poista kalkki ja pidennä laitteen käyttöikää
  • Poista kalkki ja pidennä laitteen käyttöikää
  • Poista kalkki ja pidennä laitteen käyttöikää
  • Poista kalkki ja pidennä laitteen käyttöikää
  • Poista kalkki ja pidennä laitteen käyttöikää
  • Poista kalkki ja pidennä laitteen käyttöikää

Espressokeittimen kalkinpoistoaine

CA6700/10

Poista kalkki ja pidennä laitteen käyttöikää
Säännöllinen kalkinpoisto takaa kahvinkeittimesi parhaan mahdollisen suorituskyvyn, jotta voit nauttia laadukkaasta kahvista. Varmista Philips- ja Saeco-laitteidesi pitkä käyttöikä ja turvallisuus käyttämällä vain Philipsin kalkinpoistoainetta.
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Poista kalkki ja pidennä laitteen käyttöikää

  • Sama kuin CA6700/00

  • 1 kalkinpoisto-ohjelma

  • Pidennä laitteen käyttöikää

  • Parantaa kahvin makua

Tehokas kalkinpoisto pidentää käyttöikää

Tehokas kalkinpoisto pidentää käyttöikää

Philips-kalkinpoistoaine puhdistaa espressokeittimesi vesikierron täydellisesti.

Suojaa laitteen kalkkikertymiltä

Suojaa laitteen kalkkikertymiltä

Kalkki on luonnollinen osa kahvinkeittimessä käytettyä vettä. Kalkinpoistoaine ehkäisee kalkin muodostumista laitteeseen, jotta kalkkikertymät eivät pääse vaikuttamaan laitteen toimintakykyyn ja kahvin makuun. Se on erittäin tehokas, turvallinen ja helppo käyttää.

Philipsin hyväksymä kalkinpoistoratkaisu

Philipsin hyväksymä kalkinpoistoratkaisu

Philips-espressokeittimen kalkinpoistoaineen ainutlaatuinen koostumus takaa huolellisen kalkinpoiston, joka ei vahingoita laitteen herkkiä sisäosia.

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