Suodattimen käyttöönotto käy helposti Click&Go-järjestelmällä

Tämän kestävän suodattimen asennus ei voisi olla nopeampaa. Liittämällä suodattimen automaattisen Saeco-espressokeittimen vesisäiliöön ja aktivoimalla sen käyttöliittymästä voit nauttia jopa 5 000 maukasta kahvikupillista ilman kalkinpoistoa*.