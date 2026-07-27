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  • Jopa 5 000 kuppia ilman kalkinpoistoa*
  • Jopa 5 000 kuppia ilman kalkinpoistoa*
  • Jopa 5 000 kuppia ilman kalkinpoistoa*
  • Jopa 5 000 kuppia ilman kalkinpoistoa*

HuoltotarvikkeetKalkki- ja vesisuodatin

CA6903/10

Jopa 5 000 kuppia ilman kalkinpoistoa*
Innovatiivinen AquaClean-vedensuodatin vähentää kalkkikertymien muodostumista. Voit nauttia puhtaasta vedestä valmistetusta tuoreesta kahvista. Varmista Philips- ja Saeco-laitteidesi pitkä käyttöikä ja turvallisuus käyttämällä vain Philips AquaClean -vedensuodatinta.
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Yhdellä suodattimella voit valmistaa jopa 625 kupillista kahvia*!

Jopa 5 000 kuppia ilman kalkinpoistoa*

  • CA6903/00

  • Jopa 5 000 kuppia ilman kalkinpoistoa*

  • Pidennä laitteen käyttöikää

  • 1 AquaClean-suodatin

AquaClean-suodatin poistaa kalkinpoistoilmoituksen käytöstä

AquaClean-suodatin poistaa kalkinpoistoilmoituksen käytöstä

Ottamalla AquaClean-suodattimen käyttöön kalkinpoistoilmoitus poistuu automaattisesti käytöstä. Voit nauttia parhaasta kahvinlaadusta tauotta ja vaivattomasti – keitin ottaa kalkinpoistoilmoituksen uudelleen käyttöön vasta, kun suodatin on vaihdettu 8 kertaa. AquaClean-suodattimilla varustetut keittimet on merkitty vesisäiliön kyljessä olevalla tarralla.

Suodattimen käyttöönotto käy helposti Click&Go-järjestelmällä

Suodattimen käyttöönotto käy helposti Click&Go-järjestelmällä

Tämän kestävän suodattimen asennus ei voisi olla nopeampaa. Liittämällä suodattimen automaattisen Saeco-espressokeittimen vesisäiliöön ja aktivoimalla sen käyttöliittymästä voit nauttia jopa 5 000 maukasta kahvikupillista ilman kalkinpoistoa*.

Mikrohuokoisen suodattimen ansiosta keittimesi ei tukkeudu

Mikrohuokoisen suodattimen ansiosta keittimesi ei tukkeudu

Innovatiivisten ominaisuuksien, kuten ioninvaihtotekniikan, Philipsin alkuperäisen virtausjärjestelmän ja mikrohuokoisen suodattimen ansiosta AquaClean säilyttää kahvin maun pidempään ja estää laitteen tukkeutumisen.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.