2 vuoden takuu
CA6903/10
SM5471/10R1
SM5478/10R1
SM7480/00R1
EP5547/90
EP2336/40
EP3347/90
CA6903/00
Jopa 5 000 kuppia ilman kalkinpoistoa*
Pidennä laitteen käyttöikää
1 AquaClean-suodatin
Ottamalla AquaClean-suodattimen käyttöön kalkinpoistoilmoitus poistuu automaattisesti käytöstä. Voit nauttia parhaasta kahvinlaadusta tauotta ja vaivattomasti – keitin ottaa kalkinpoistoilmoituksen uudelleen käyttöön vasta, kun suodatin on vaihdettu 8 kertaa. AquaClean-suodattimilla varustetut keittimet on merkitty vesisäiliön kyljessä olevalla tarralla.
Tämän kestävän suodattimen asennus ei voisi olla nopeampaa. Liittämällä suodattimen automaattisen Saeco-espressokeittimen vesisäiliöön ja aktivoimalla sen käyttöliittymästä voit nauttia jopa 5 000 maukasta kahvikupillista ilman kalkinpoistoa*.
Innovatiivisten ominaisuuksien, kuten ioninvaihtotekniikan, Philipsin alkuperäisen virtausjärjestelmän ja mikrohuokoisen suodattimen ansiosta AquaClean säilyttää kahvin maun pidempään ja estää laitteen tukkeutumisen.
Arviot
Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.