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Tuotanto lopetettu

HD-videokamera

CAM102BU/00

4.2

| (5) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

ESee-videokamera CAM102 tallentaa muistosi kristallinkirkkaina Full HD -tallennuksen ansiosta. Kuvaa videot yhdellä painalluksella ja jaa ne heti TV:ssä ja verkossa. Kiinteällä USB-liittimellä kamera on helppo liittää muihin laitteisiin.

Näytä kaikki edut

Elä muistot uudelleen HD-laatuisina

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

3 sekunnin esitallennuksella voit kuvata yllättäviä hetkiä

3 sekunnin esitallennuksella voit kuvata yllättäviä hetkiä

Joskus parhaat hetket tulevat yllättäen. Kolmen sekunnin esitallennuksella saat kuvattua enemmän videolle, vaikka painaisit painiketta hieman myöhässä. Kun 3 sekunnin esitallennus on valittuna, videokamerasi käynnistää tallennuksen automaattisesti kolme sekuntia ennen kuin painat tallennuspainiketta. Tämä jatkuva puskuri varmistaa, että saat videoitua kaiken haluamasi.

Laadukkaita valokuvia jopa 5 megapikselin tarkkuudella

Laadukkaita valokuvia jopa 5 megapikselin tarkkuudella

Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla HD-videoiden katsomiseksi

Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla HD-videoiden katsomiseksi

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

5

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

20/02/2012

Nederland

Nederland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102BU HD-camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102BU HD-camcorder

24/03/2012

Danmark

Danmark

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102BU HD-videokamera

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102BU HD-videokamera

14/01/2012

Nederland

Nederland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102BU HD-camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102BU HD-camcorder

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