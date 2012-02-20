2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa
ESee-videokamera CAM102 tallentaa muistosi kristallinkirkkaina Full HD -tallennuksen ansiosta. Kuvaa videot yhdellä painalluksella ja jaa ne heti TV:ssä ja verkossa. Kiinteällä USB-liittimellä kamera on helppo liittää muihin laitteisiin.
Joskus parhaat hetket tulevat yllättäen. Kolmen sekunnin esitallennuksella saat kuvattua enemmän videolle, vaikka painaisit painiketta hieman myöhässä. Kun 3 sekunnin esitallennus on valittuna, videokamerasi käynnistää tallennuksen automaattisesti kolme sekuntia ennen kuin painat tallennuspainiketta. Tämä jatkuva puskuri varmistaa, että saat videoitua kaiken haluamasi.
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4.2
5:stä
5
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Pienvt309
20/02/2012
Nederland
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102BU HD-camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102BU HD-camcorder
biwifa
24/03/2012
Danmark
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102BU HD-videokamera
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102BU HD-videokamera
14/01/2012
Nederland
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102BU HD-camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102BU HD-camcorder