Kuvaa parhaat hetket yhdellä kosketuksella

Vangitse kaikki upeat hetket. Philipsin videokamera käynnistyy nopeasti ja voit aloittaa kuvaamisen heti. Runsaiden ominaisuuksiensa, kuten nopean suorittimen ja oman signaalinkäsittelyn, ansiosta Philipsin videokamera käynnistyy kahdessa sekunnissa. Painikkeet ovat helppokäyttöiset, joten voit aloittaa kuvaamisen teräväpiirtolaadulla painamalla yhtä painiketta. Philipsin videokameran ansiosta olet aina valmis kuvaamaan yllättävätkin tapahtumat.