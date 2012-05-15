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Tuotanto lopetettu

HD-videokamera

CAM102PK/00

3.5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

ESee-videokamera CAM102 tallentaa muistosi kristallinkirkkaina Full HD -tallennuksen ansiosta. Kuvaa videot yhdellä painalluksella ja jaa ne heti TV:ssä ja verkossa. Kiinteällä USB-liittimellä kamera on helppo liittää muihin laitteisiin.

Näytä kaikki edut

Elä muistot uudelleen HD-laatuisina

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Kuvaa parhaat hetket yhdellä kosketuksella

Kuvaa parhaat hetket yhdellä kosketuksella

Vangitse kaikki upeat hetket. Philipsin videokamera käynnistyy nopeasti ja voit aloittaa kuvaamisen heti. Runsaiden ominaisuuksiensa, kuten nopean suorittimen ja oman signaalinkäsittelyn, ansiosta Philipsin videokamera käynnistyy kahdessa sekunnissa. Painikkeet ovat helppokäyttöiset, joten voit aloittaa kuvaamisen teräväpiirtolaadulla painamalla yhtä painiketta. Philipsin videokameran ansiosta olet aina valmis kuvaamaan yllättävätkin tapahtumat.

Jaa nopeasti sähköpostitse ja Facebookissa/YouTubessa

Jaa nopeasti sähköpostitse ja Facebookissa/YouTubessa

Sisäisellä Windows-ohjelmistolla voit lähettää videoita esimerkiksi YouTubeen, Facebookiin, Twitteriin ja Vimeoon vaivattomasti. Mac-käyttäjät voivat helposti järjestää, muokata ja jakaa videoita iLifen iMoviella. Philipsin videokameran käyttämän HD-videomuodon (H.264) edistyneen pakkaustekniikan ansiosta tiedostot ovat pienempiä kuin tavallisten videokameroiden, digitaalikameroiden ja matkapuhelinten, videolaadun heikentymättä. Voit jakaa niitä nopeammin! Tiedostoja voi käyttää myös muissa ohjelmissa, kuten iPhoto ja Windows Movie Maker.

Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla HD-videoiden katsomiseksi

Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla HD-videoiden katsomiseksi

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
2
1

15/05/2012

Italia

Italia

Veramente ottimo

Prodotto utile e facile da usare, anche senza leggere le istruzioni! Veramente pratica.. La consiglio!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102PK Videocamera HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102PK Videocamera HD

09/10/2012

Deutschland

Deutschland

Gute Bildqualität. Schön und handlich, leider wertet der Ton den Eindruck ab.

1. Bildqualität: Die Bildqualität ist sehr gut, allerdings im gezoomten Zustand verringert sie sich. 2. Akustik: Der Ton (bei z.B. Livemusik) ist unbrauchbar. Im Normalfall annehmbar. Darum nur Durchschnitt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102PK HD-Camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102PK HD-Camcorder

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