2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa
ESee-videokamera CAM102 tallentaa muistosi kristallinkirkkaina Full HD -tallennuksen ansiosta. Kuvaa videot yhdellä painalluksella ja jaa ne heti TV:ssä ja verkossa. Kiinteällä USB-liittimellä kamera on helppo liittää muihin laitteisiin.
Vangitse kaikki upeat hetket. Philipsin videokamera käynnistyy nopeasti ja voit aloittaa kuvaamisen heti. Runsaiden ominaisuuksiensa, kuten nopean suorittimen ja oman signaalinkäsittelyn, ansiosta Philipsin videokamera käynnistyy kahdessa sekunnissa. Painikkeet ovat helppokäyttöiset, joten voit aloittaa kuvaamisen teräväpiirtolaadulla painamalla yhtä painiketta. Philipsin videokameran ansiosta olet aina valmis kuvaamaan yllättävätkin tapahtumat.
Sisäisellä Windows-ohjelmistolla voit lähettää videoita esimerkiksi YouTubeen, Facebookiin, Twitteriin ja Vimeoon vaivattomasti. Mac-käyttäjät voivat helposti järjestää, muokata ja jakaa videoita iLifen iMoviella. Philipsin videokameran käyttämän HD-videomuodon (H.264) edistyneen pakkaustekniikan ansiosta tiedostot ovat pienempiä kuin tavallisten videokameroiden, digitaalikameroiden ja matkapuhelinten, videolaadun heikentymättä. Voit jakaa niitä nopeammin! Tiedostoja voi käyttää myös muissa ohjelmissa, kuten iPhoto ja Windows Movie Maker.
3.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Valentina86pink
15/05/2012
Italia
Veramente ottimo
Prodotto utile e facile da usare, anche senza leggere le istruzioni! Veramente pratica.. La consiglio!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102PK Videocamera HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102PK Videocamera HD
Isolde
09/10/2012
Deutschland
Gute Bildqualität. Schön und handlich, leider wertet der Ton den Eindruck ab.
1. Bildqualität: Die Bildqualität ist sehr gut, allerdings im gezoomten Zustand verringert sie sich. 2. Akustik: Der Ton (bei z.B. Livemusik) ist unbrauchbar. Im Normalfall annehmbar. Darum nur Durchschnitt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102PK HD-Camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102PK HD-Camcorder