2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa
ESee-videokamera CAM102 tallentaa muistosi kristallinkirkkaina Full HD -tallennuksen ansiosta. Kuvaa videot yhdellä painalluksella ja jaa ne heti TV:ssä ja verkossa. Kiinteällä USB-liittimellä kamera on helppo liittää muihin laitteisiin.
Philipsin videokameran micro SD -korttipaikan ansiosta voit kuvata juuri niin paljon kuin haluat. Pienikokoisille, mutta suurikapasiteettisille micro SD -korteille voit tallentaa turvallisesti kaikki videosi ja valokuvasi. Pienen koon ansiosta voit aina ottaa helposti mukaan muutaman ylimääräisen muistikortin. Videokameran korttipaikkaan sopivat kaikki yleiset micro SD -muistikortit, joten voit laajentaa muistin jopa 32 Gt:hen eli 16 tuntiin HD-videokuvaa.
Kuvaa ja katsele videoita Full HD (1080p) -tarkkuudella. 1080 tarkoittaa näytön tarkkuutta eli vaakaviivojen määrää kuvaruudussa. p tarkoittaa Progressive scan -toimintoa eli viivojen näkymistä peräkkäin kussakin kuvassa. 1080p-videolaatu on parempi kuin tavallisissa matkapuhelimissa ja digitaalikameroissa. Lisäksi videokamera käyttää samaa H.264-videomuotoa kuin Blu-ray-soittimet ja -levyt. Tämä erittäin kehittynyt muoto tarjoaa erinomaisen teräväpiirtolaadun, jolla voit nauttia muistoistasi videoilla.
3.6
5:stä
5
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Andy1213
02/04/2013
United Kingdom
Very nice and easy to use :)
This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102SB HD camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102SB HD camcorder
mariogattino
01/09/2013
Italia
Prodotto molto maneggevole
Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102SB Videocamera HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102SB Videocamera HD
pagium73
25/09/2012
Italia
Buono
Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102SB Videocamera HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM102SB Videocamera HD