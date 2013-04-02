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Tuotanto lopetettu

HD-videokamera

CAM102SB/00

3.6

| (5) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

ESee-videokamera CAM102 tallentaa muistosi kristallinkirkkaina Full HD -tallennuksen ansiosta. Kuvaa videot yhdellä painalluksella ja jaa ne heti TV:ssä ja verkossa. Kiinteällä USB-liittimellä kamera on helppo liittää muihin laitteisiin.

Näytä kaikki edut

Elä muistot uudelleen HD-laatuisina

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Micro SD -korttipaikka, jopa 32 Gt, 16 tuntia HD-videoita

Micro SD -korttipaikka, jopa 32 Gt, 16 tuntia HD-videoita

Philipsin videokameran micro SD -korttipaikan ansiosta voit kuvata juuri niin paljon kuin haluat. Pienikokoisille, mutta suurikapasiteettisille micro SD -korteille voit tallentaa turvallisesti kaikki videosi ja valokuvasi. Pienen koon ansiosta voit aina ottaa helposti mukaan muutaman ylimääräisen muistikortin. Videokameran korttipaikkaan sopivat kaikki yleiset micro SD -muistikortit, joten voit laajentaa muistin jopa 32 Gt:hen eli 16 tuntiin HD-videokuvaa.

Ohjelmisto videoiden muokkaamiseen

Full HD -videoiden avulla voit elää muistot uudelleen yksityiskohtaisen tarkasti

Full HD -videoiden avulla voit elää muistot uudelleen yksityiskohtaisen tarkasti

Kuvaa ja katsele videoita Full HD (1080p) -tarkkuudella. 1080 tarkoittaa näytön tarkkuutta eli vaakaviivojen määrää kuvaruudussa. p tarkoittaa Progressive scan -toimintoa eli viivojen näkymistä peräkkäin kussakin kuvassa. 1080p-videolaatu on parempi kuin tavallisissa matkapuhelimissa ja digitaalikameroissa. Lisäksi videokamera käyttää samaa H.264-videomuotoa kuin Blu-ray-soittimet ja -levyt. Tämä erittäin kehittynyt muoto tarjoaa erinomaisen teräväpiirtolaadun, jolla voit nauttia muistoistasi videoilla.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

5

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

1

02/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Very nice and easy to use :)

This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102SB HD camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102SB HD camcorder

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto molto maneggevole

Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102SB Videocamera HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102SB Videocamera HD

25/09/2012

Italia

Italia

Buono

Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102SB Videocamera HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM102SB Videocamera HD

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