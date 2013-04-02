Micro SD -korttipaikka, jopa 32 Gt, 16 tuntia HD-videoita

Philipsin videokameran micro SD -korttipaikan ansiosta voit kuvata juuri niin paljon kuin haluat. Pienikokoisille, mutta suurikapasiteettisille micro SD -korteille voit tallentaa turvallisesti kaikki videosi ja valokuvasi. Pienen koon ansiosta voit aina ottaa helposti mukaan muutaman ylimääräisen muistikortin. Videokameran korttipaikkaan sopivat kaikki yleiset micro SD -muistikortit, joten voit laajentaa muistin jopa 32 Gt:hen eli 16 tuntiin HD-videokuvaa.