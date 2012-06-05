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Tuotanto lopetettu

HD-videokamera

CAM110BU/00

3.4

| (82) Arviot

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Kuvaa täydellisiä Full HD -videoita ESee-videokameran erinomaisen tärinänvaimennustekniikan ansiosta. Tallentaminen kahteen muotoon tuo käyttöön sekä HD- että sähköpostiystävälliset muodot, jolloin videoiden jakaminen TV:ssä on jopa 4 kertaa nopeampaa.

Näytä kaikki edut

Advanced Anti-Shake -tärinänvaimennustekniikan avulla

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Liitä integroidulla USB-liittimellä kätevästi PC-/Mac-tietokoneeseen

Liitä integroidulla USB-liittimellä kätevästi PC-/Mac-tietokoneeseen

Pieni ja ohut, mahtuu helposti taskuun

Tärinänvaimennustekniikan avulla kuvaat selkeämpää ja vakaampaa videokuvaa

Tärinänvaimennustekniikan avulla kuvaat selkeämpää ja vakaampaa videokuvaa

Tärinänvaimennustekniikalla saat kuvattua hienoja videoita, joita voit esitellä ylpeänä. Kehittyneillä algoritmeilla varustetut gyro-tunnistimet takaavat videoihin vakaan ja häiriöttömän kuvan. Tunnistimet mittaavat etäisyyden maan ja kameran välillä ja korjaavat tarvittaessa videokameran heilumisesta johtuvat häiriöt. Tämä kehittynyt tekniikka takaa terävän kuvan joka kerta, joten elämäsi parhaat hetket tallentuvat upeana videokuvana.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

82

Arviot

05/06/2012

Nederland

Nederland

Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik

Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM110BU HD-camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM110BU HD-camcorder

21/05/2012

Nederland

Nederland

heel goed en handig ding

Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM110BU HD-camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM110BU HD-camcorder

20/05/2012

Nederland

Nederland

handig goed product eenvoudig in het gebruik zeker niet ingewikkeld uitstekend resultaat

perfect product makkelijk in gebruik ideaal voor een digibeet zoals ik

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM110BU HD-camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM110BU HD-camcorder

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