2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
CAM110BU/00
Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa
Kuvaa täydellisiä Full HD -videoita ESee-videokameran erinomaisen tärinänvaimennustekniikan ansiosta. Tallentaminen kahteen muotoon tuo käyttöön sekä HD- että sähköpostiystävälliset muodot, jolloin videoiden jakaminen TV:ssä on jopa 4 kertaa nopeampaa.
Tärinänvaimennustekniikalla saat kuvattua hienoja videoita, joita voit esitellä ylpeänä. Kehittyneillä algoritmeilla varustetut gyro-tunnistimet takaavat videoihin vakaan ja häiriöttömän kuvan. Tunnistimet mittaavat etäisyyden maan ja kameran välillä ja korjaavat tarvittaessa videokameran heilumisesta johtuvat häiriöt. Tämä kehittynyt tekniikka takaa terävän kuvan joka kerta, joten elämäsi parhaat hetket tallentuvat upeana videokuvana.
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3.4
5:stä
82
Arviot
HGL005
05/06/2012
Nederland
Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik
Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM110BU HD-camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM110BU HD-camcorder
rijkste
21/05/2012
Nederland
heel goed en handig ding
Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM110BU HD-camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM110BU HD-camcorder
brigadierdog
20/05/2012
Nederland
handig goed product eenvoudig in het gebruik zeker niet ingewikkeld uitstekend resultaat
perfect product makkelijk in gebruik ideaal voor een digibeet zoals ik
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM110BU HD-camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM110BU HD-camcorder