Tärinänvaimennustekniikan avulla kuvaat selkeämpää ja vakaampaa videokuvaa

Tärinänvaimennustekniikalla saat kuvattua hienoja videoita, joita voit esitellä ylpeänä. Kehittyneillä algoritmeilla varustetut gyro-tunnistimet takaavat videoihin vakaan ja häiriöttömän kuvan. Tunnistimet mittaavat etäisyyden maan ja kameran välillä ja korjaavat tarvittaessa videokameran heilumisesta johtuvat häiriöt. Tämä kehittynyt tekniikka takaa terävän kuvan joka kerta, joten elämäsi parhaat hetket tallentuvat upeana videokuvana.