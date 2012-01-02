2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa
Kuvaa täydellisiä Full HD -videoita ESee-videokameran erinomaisen tärinänvaimennustekniikan ansiosta. Tallentaminen kahteen muotoon tuo käyttöön sekä HD- että sähköpostiystävälliset muodot, jolloin videoiden jakaminen TV:ssä on jopa 4 kertaa nopeampaa.
Tärinänvaimennustekniikalla saat kuvattua hienoja videoita, joita voit esitellä ylpeänä. Kehittyneillä algoritmeilla varustetut gyro-tunnistimet takaavat videoihin vakaan ja häiriöttömän kuvan. Tunnistimet mittaavat etäisyyden maan ja kameran välillä ja korjaavat tarvittaessa videokameran heilumisesta johtuvat häiriöt. Tämä kehittynyt tekniikka takaa terävän kuvan joka kerta, joten elämäsi parhaat hetket tallentuvat upeana videokuvana.
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4.5
5:stä
6
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
02/01/2012
Nederland
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM110RD HD-camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM110RD HD-camcorder
Maarten10
31/12/2011
Nederland
Zeer goede koop !
Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM110RD HD-camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM110RD HD-camcorder
StephanieBrandes
10/10/2011
Deutschland
Sehr gut für unterwegs
Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM110RD HD-Camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM110RD HD-Camcorder