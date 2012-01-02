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Tuotanto lopetettu

HD-videokamera

CAM110RD/00

4.5

| (6) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Kuvaa täydellisiä Full HD -videoita ESee-videokameran erinomaisen tärinänvaimennustekniikan ansiosta. Tallentaminen kahteen muotoon tuo käyttöön sekä HD- että sähköpostiystävälliset muodot, jolloin videoiden jakaminen TV:ssä on jopa 4 kertaa nopeampaa.

Näytä kaikki edut

Advanced Anti-Shake -tärinänvaimennustekniikan avulla

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Salama, automaattinen tarkennus, kasvojen- ja hymyntunnistus

Salama, automaattinen tarkennus, kasvojen- ja hymyntunnistus

Tärinänvaimennustekniikan avulla kuvaat selkeämpää ja vakaampaa videokuvaa

Tärinänvaimennustekniikan avulla kuvaat selkeämpää ja vakaampaa videokuvaa

Tärinänvaimennustekniikalla saat kuvattua hienoja videoita, joita voit esitellä ylpeänä. Kehittyneillä algoritmeilla varustetut gyro-tunnistimet takaavat videoihin vakaan ja häiriöttömän kuvan. Tunnistimet mittaavat etäisyyden maan ja kameran välillä ja korjaavat tarvittaessa videokameran heilumisesta johtuvat häiriöt. Tämä kehittynyt tekniikka takaa terävän kuvan joka kerta, joten elämäsi parhaat hetket tallentuvat upeana videokuvana.

Videon pikamuokkaus videokameralla

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

6

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

02/01/2012

Nederland

Nederland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM110RD HD-camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM110RD HD-camcorder

31/12/2011

Nederland

Nederland

Zeer goede koop !

Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM110RD HD-camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM110RD HD-camcorder

10/10/2011

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für unterwegs

Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM110RD HD-Camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM110RD HD-Camcorder

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