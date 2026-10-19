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        Tuotanto lopetettu

        HD-videokamera

        CAM150PK/00

        Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

        Kestävää ja vedenpitävää ESee-videokameraa CAM150 on mahtava käyttää sisällä ja ulkona, jopa vedessä tai lumessa. Edistyksellisen tärinänvaimennuksen ansiosta sillä saa terävää videokuvaa ja tallentaminen kahteen muotoon tuo käyttöön sekä HD- että sähköpostiystävälliset muodot, jolloin videoiden jakaminen on helppoa.

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        Jopa vedessä tai lumessa

        Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

        Jaa nopeasti sähköpostitse ja Facebookissa/YouTubessa

        Jaa nopeasti sähköpostitse ja Facebookissa/YouTubessa

        Sisäisellä Windows-ohjelmistolla voit lähettää videoita esimerkiksi YouTubeen, Facebookiin, Twitteriin ja Vimeoon vaivattomasti. Mac-käyttäjät voivat helposti järjestää, muokata ja jakaa videoita iLifen iMoviella. Philipsin videokameran käyttämän HD-videomuodon (H.264) edistyneen pakkaustekniikan ansiosta tiedostot ovat pienempiä kuin tavallisten videokameroiden, digitaalikameroiden ja matkapuhelinten, videolaadun heikentymättä. Voit jakaa niitä nopeammin! Tiedostoja voi käyttää myös muissa ohjelmissa, kuten iPhoto ja Windows Movie Maker.

        Pitkäkestoisen akun ansiosta voit kuvata enemmän

        Pieni ja ohut, mahtuu helposti taskuun

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.