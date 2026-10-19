Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Kestävää ja vedenpitävää ESee-videokameraa CAM150 on mahtava käyttää sisällä ja ulkona, jopa vedessä tai lumessa. Edistyksellisen tärinänvaimennuksen ansiosta sillä saa terävää videokuvaa ja tallentaminen kahteen muotoon tuo käyttöön sekä HD- että sähköpostiystävälliset muodot, jolloin videoiden jakaminen on helppoa.