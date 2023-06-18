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Tuotanto lopetettu

HD-videokamera

CAM200BL/00

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Upeat hetket televisioon tai verkkoon yhdellä pyyhkäisyllä

Philips ESee CAM200 -videokameralla videoiden ja valokuvien kuvaaminen on vaivatonta ja niiden jakaminen käy käden käänteessä. Pyyhkäisemällä 3'' kosketusnäyttöä voit jakaa kuvasi TV:ssä tai internetissä - hetkessä ja langattomasti.

Näytä kaikki edut

kiinteän WiFi:n kautta

Upeat hetket televisioon tai verkkoon yhdellä pyyhkäisyllä

Go Liven avulla langaton videolähetys sivustoon UStreamin kautta

Go Liven avulla langaton videolähetys sivustoon UStreamin kautta

Lähetä tapahtumia suorana Esee-videokameralla ja jaa kaikki tapahtumat tapahtumahetkellä. Sinun tarvitsee vain muodostaa Wi-Fi-yhteys ja valita Go Live. Tallentamasi kuva suoratoistetaan UStream-sivustoon, josta perheesi ja kaverisi voivat seurata lähetystä missä tahansa. Ota lähimmäisesi mukaan kokemuksiisi ja jaa kaikki elämäsi hienot hetket reaaliajassa.

Pitkäkestoisen akun ansiosta voit kuvata enemmän

Laadukkaita valokuvia jopa 10 megapikselin tarkkuudella

Laadukkaita valokuvia jopa 10 megapikselin tarkkuudella

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

18/06/2023

France

France

Caméra HD CAM200BLPhilips

Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM200BL HD camcorder

Käyttöpäivä 2022-12-18

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM200BL HD camcorder

Käyttöpäivä 2022-12-18

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