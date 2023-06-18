2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Upeat hetket televisioon tai verkkoon yhdellä pyyhkäisyllä
Philips ESee CAM200 -videokameralla videoiden ja valokuvien kuvaaminen on vaivatonta ja niiden jakaminen käy käden käänteessä. Pyyhkäisemällä 3'' kosketusnäyttöä voit jakaa kuvasi TV:ssä tai internetissä - hetkessä ja langattomasti.
Lähetä tapahtumia suorana Esee-videokameralla ja jaa kaikki tapahtumat tapahtumahetkellä. Sinun tarvitsee vain muodostaa Wi-Fi-yhteys ja valita Go Live. Tallentamasi kuva suoratoistetaan UStream-sivustoon, josta perheesi ja kaverisi voivat seurata lähetystä missä tahansa. Ota lähimmäisesi mukaan kokemuksiisi ja jaa kaikki elämäsi hienot hetket reaaliajassa.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Fredoche 59.
18/06/2023
France
Caméra HD CAM200BLPhilips
Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM200BL HD camcorder
Käyttöpäivä 2022-12-18
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM200BL HD camcorder
Käyttöpäivä 2022-12-18