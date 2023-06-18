Go Liven avulla langaton videolähetys sivustoon UStreamin kautta

Lähetä tapahtumia suorana Esee-videokameralla ja jaa kaikki tapahtumat tapahtumahetkellä. Sinun tarvitsee vain muodostaa Wi-Fi-yhteys ja valita Go Live. Tallentamasi kuva suoratoistetaan UStream-sivustoon, josta perheesi ja kaverisi voivat seurata lähetystä missä tahansa. Ota lähimmäisesi mukaan kokemuksiisi ja jaa kaikki elämäsi hienot hetket reaaliajassa.