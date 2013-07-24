2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Upeat hetket televisioon tai verkkoon yhdellä pyyhkäisyllä
Philips ESee CAM200 -videokameralla videoiden ja valokuvien kuvaaminen on vaivatonta ja niiden jakaminen käy käden käänteessä. Pyyhkäisemällä 3'' kosketusnäyttöä voit jakaa kuvasi TV:ssä tai internetissä - hetkessä ja langattomasti.
Kuvaa ja katsele videoita Full HD (1080p) -tarkkuudella. 1080 tarkoittaa näytön tarkkuutta eli vaakaviivojen määrää kuvaruudussa. p tarkoittaa Progressive scan -toimintoa eli viivojen näkymistä peräkkäin kussakin kuvassa. 1080p-videolaatu on parempi kuin tavallisissa matkapuhelimissa ja digitaalikameroissa. Lisäksi videokamera käyttää samaa H.264-videomuotoa kuin Blu-ray-soittimet ja -levyt. Tämä erittäin kehittynyt muoto tarjoaa erinomaisen teräväpiirtolaadun, jolla voit nauttia muistoistasi videoilla.
Tärinänvaimennustekniikalla saat kuvattua hienoja videoita, joita voit esitellä ylpeänä. Kehittyneillä algoritmeilla varustetut gyro-tunnistimet takaavat videoihin vakaan ja häiriöttömän kuvan. Tunnistimet mittaavat etäisyyden maan ja kameran välillä ja korjaavat tarvittaessa videokameran heilumisesta johtuvat häiriöt. Tämä kehittynyt tekniikka takaa terävän kuvan joka kerta, joten elämäsi parhaat hetket tallentuvat upeana videokuvana.
Videokamerassa on kiinteä Wi-Fi, jonka ansiosta kuvien ja videoiden jakaminen käy hetkessä – ilman tietokonetta tai johtoja. Videokameran voi liittää langattomasti Philipsin SimplyShare-laitteisiin ja DLNA-yhteensopiviin televisioihin, Blu-ray-soittimiin, verkkomediasoittimiin, kotiteatterijärjestelmiin ja PhotoFrame-kuvakehyksiin – ja tärkeät hetket saavat suuremman näytön. Kuvat voi ladata myös verkkosivuille helppokäyttöisillä ja kiinteillä Facebook-, Twitter-, YouTube- ja Picasa-sovelluksilla. Philips ESee tekee jakamisen todella helpoksi.
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3.6
5:stä
5
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
salar
24/07/2013
United Kingdom
miracle
i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM200WH HD camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM200WH HD camcorder
wirobe
20/10/2012
Nederland
makelijk mee te nemen
Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM200WH HD-camcorder
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM200WH HD-camcorder
rene12
16/08/2012
Italia
ottimo prodotto
facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM200WH Videocamera HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM200WH Videocamera HD