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Tuotanto lopetettu

HD-videokamera

CAM200WH/00

3.6

| (5) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Upeat hetket televisioon tai verkkoon yhdellä pyyhkäisyllä

Philips ESee CAM200 -videokameralla videoiden ja valokuvien kuvaaminen on vaivatonta ja niiden jakaminen käy käden käänteessä. Pyyhkäisemällä 3'' kosketusnäyttöä voit jakaa kuvasi TV:ssä tai internetissä - hetkessä ja langattomasti.

Näytä kaikki edut

kiinteän WiFi:n kautta

Upeat hetket televisioon tai verkkoon yhdellä pyyhkäisyllä

Full HD -videoiden avulla voit elää muistot uudelleen yksityiskohtaisen tarkasti

Full HD -videoiden avulla voit elää muistot uudelleen yksityiskohtaisen tarkasti

Kuvaa ja katsele videoita Full HD (1080p) -tarkkuudella. 1080 tarkoittaa näytön tarkkuutta eli vaakaviivojen määrää kuvaruudussa. p tarkoittaa Progressive scan -toimintoa eli viivojen näkymistä peräkkäin kussakin kuvassa. 1080p-videolaatu on parempi kuin tavallisissa matkapuhelimissa ja digitaalikameroissa. Lisäksi videokamera käyttää samaa H.264-videomuotoa kuin Blu-ray-soittimet ja -levyt. Tämä erittäin kehittynyt muoto tarjoaa erinomaisen teräväpiirtolaadun, jolla voit nauttia muistoistasi videoilla.

Tärinänvaimennustekniikan avulla kuvaat selkeämpää ja vakaampaa videokuvaa

Tärinänvaimennustekniikan avulla kuvaat selkeämpää ja vakaampaa videokuvaa

Tärinänvaimennustekniikalla saat kuvattua hienoja videoita, joita voit esitellä ylpeänä. Kehittyneillä algoritmeilla varustetut gyro-tunnistimet takaavat videoihin vakaan ja häiriöttömän kuvan. Tunnistimet mittaavat etäisyyden maan ja kameran välillä ja korjaavat tarvittaessa videokameran heilumisesta johtuvat häiriöt. Tämä kehittynyt tekniikka takaa terävän kuvan joka kerta, joten elämäsi parhaat hetket tallentuvat upeana videokuvana.

Kiinteän Wi-Fi:n avulla jakaminen onnistuu ilman johtoja tai tietokonetta

Videokamerassa on kiinteä Wi-Fi, jonka ansiosta kuvien ja videoiden jakaminen käy hetkessä – ilman tietokonetta tai johtoja. Videokameran voi liittää langattomasti Philipsin SimplyShare-laitteisiin ja DLNA-yhteensopiviin televisioihin, Blu-ray-soittimiin, verkkomediasoittimiin, kotiteatterijärjestelmiin ja PhotoFrame-kuvakehyksiin – ja tärkeät hetket saavat suuremman näytön. Kuvat voi ladata myös verkkosivuille helppokäyttöisillä ja kiinteillä Facebook-, Twitter-, YouTube- ja Picasa-sovelluksilla. Philips ESee tekee jakamisen todella helpoksi.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.6

5:stä

5

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

1

24/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

miracle

i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM200WH HD camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM200WH HD camcorder

20/10/2012

Nederland

Nederland

makelijk mee te nemen

Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM200WH HD-camcorder

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM200WH HD-camcorder

16/08/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto

facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM200WH Videocamera HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM200WH Videocamera HD

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