Kiinteän Wi-Fi:n avulla jakaminen onnistuu ilman johtoja tai tietokonetta

Videokamerassa on kiinteä Wi-Fi, jonka ansiosta kuvien ja videoiden jakaminen käy hetkessä – ilman tietokonetta tai johtoja. Videokameran voi liittää langattomasti Philipsin SimplyShare-laitteisiin ja DLNA-yhteensopiviin televisioihin, Blu-ray-soittimiin, verkkomediasoittimiin, kotiteatterijärjestelmiin ja PhotoFrame-kuvakehyksiin – ja tärkeät hetket saavat suuremman näytön. Kuvat voi ladata myös verkkosivuille helppokäyttöisillä ja kiinteillä Facebook-, Twitter-, YouTube- ja Picasa-sovelluksilla. Philips ESee tekee jakamisen todella helpoksi.