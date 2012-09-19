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Tuotanto lopetettu

HD-videokamera

CAM295WH/00

2

| (2) Arviot

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Full HD -videoiden ja valokuvien ottaminen on käsittämättömän helppoa tällä ESee CAM295 -videokameralla. Kolmen tuuman kosketusnäyttö mahdollistaa intuitiivisen hallinnan ja pikamuokkaus ja Quick impression -ominaisuuksien ansiosta jaat haluamasi aineiston verkkoon tai televisioon välittömästi.

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Kosketusnäyttöohjauksella

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Videon pikamuokkaus videokameralla

Kahden muodon tallennus: Full HD ja sähköpostiystävällinen muoto

Kahden muodon tallennus: Full HD ja sähköpostiystävällinen muoto

Full HD -videoita on mahtava katsella teräväpiirtotelevisioista, mutta jos videon haluaa lähettää sähköpostilla tai jakaa verkossa, suuri HD-tiedosto täytyy pakata ja muuntaa sähköpostiystävälliseen muotoon. ESee-videokameran kahden muodon tallennuksen avulla tämä on helpompaa. Kun ominaisuus on käytössä, videot tallentuvat samanaikaisesti kahdessa muodossa, Full HD (1080p)- ja sähköpostiystävällisessä QWVGA (240p) -muodossa. Voit siis nauttia videoistasi teräväpiirtotelevisiolla tai jakaa ne heti sähköisesti.

Jaa nopeasti sähköpostitse ja Facebookissa/YouTubessa

Jaa nopeasti sähköpostitse ja Facebookissa/YouTubessa

Sisäisellä Windows-ohjelmistolla voit lähettää videoita esimerkiksi YouTubeen, Facebookiin, Twitteriin ja Vimeoon vaivattomasti. Mac-käyttäjät voivat helposti järjestää, muokata ja jakaa videoita iLifen iMoviella. Philipsin videokameran käyttämän HD-videomuodon (H.264) edistyneen pakkaustekniikan ansiosta tiedostot ovat pienempiä kuin tavallisten videokameroiden, digitaalikameroiden ja matkapuhelinten, videolaadun heikentymättä. Voit jakaa niitä nopeammin! Tiedostoja voi käyttää myös muissa ohjelmissa, kuten iPhoto ja Windows Movie Maker.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.0

5:stä

2

Arviot

5
4
2

19/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

lovely camcorder apart one flaw

i really like the camcorder as it's really easy to use & it takes great pictures, but the one thing i hate about it is the sound, it's useless, even though it's turned up fully you still can't hear much that ive videod, so am slightly dissapointef with it, & only use for taking pictures now. lori

Arvioitu tuote: CAM295WH HD camcorder

Arvioitu tuote: CAM295WH HD camcorder

02/12/2013

België

België

Ce produit possède de gros défauts

Sans que l'on sache pourquoi ! lorsque nous utilisons la camera, tout à coup elle se déconnecte et l'appareil ne réagit plus du tout ? On pense que cela provient de la batterie qui se serait déchargée, mais non car il faut le ré-initialiser pour qu'il fonctionne de nouveau. Mais la panne revient au bout de quelques minutes à chaque fonctionnement. En résumé c'est un mauvais achat que je regrette profondément. Appareil non conforme car pas fiable du tout.

Arvioitu tuote: CAM295WH Caméra HD

Arvioitu tuote: CAM295WH Caméra HD

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