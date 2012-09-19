2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
CAM295WH/00
Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa
Full HD -videoiden ja valokuvien ottaminen on käsittämättömän helppoa tällä ESee CAM295 -videokameralla. Kolmen tuuman kosketusnäyttö mahdollistaa intuitiivisen hallinnan ja pikamuokkaus ja Quick impression -ominaisuuksien ansiosta jaat haluamasi aineiston verkkoon tai televisioon välittömästi.
Full HD -videoita on mahtava katsella teräväpiirtotelevisioista, mutta jos videon haluaa lähettää sähköpostilla tai jakaa verkossa, suuri HD-tiedosto täytyy pakata ja muuntaa sähköpostiystävälliseen muotoon. ESee-videokameran kahden muodon tallennuksen avulla tämä on helpompaa. Kun ominaisuus on käytössä, videot tallentuvat samanaikaisesti kahdessa muodossa, Full HD (1080p)- ja sähköpostiystävällisessä QWVGA (240p) -muodossa. Voit siis nauttia videoistasi teräväpiirtotelevisiolla tai jakaa ne heti sähköisesti.
Sisäisellä Windows-ohjelmistolla voit lähettää videoita esimerkiksi YouTubeen, Facebookiin, Twitteriin ja Vimeoon vaivattomasti. Mac-käyttäjät voivat helposti järjestää, muokata ja jakaa videoita iLifen iMoviella. Philipsin videokameran käyttämän HD-videomuodon (H.264) edistyneen pakkaustekniikan ansiosta tiedostot ovat pienempiä kuin tavallisten videokameroiden, digitaalikameroiden ja matkapuhelinten, videolaadun heikentymättä. Voit jakaa niitä nopeammin! Tiedostoja voi käyttää myös muissa ohjelmissa, kuten iPhoto ja Windows Movie Maker.
2.0
5:stä
2
Arviot
lori
19/09/2012
United Kingdom
lovely camcorder apart one flaw
i really like the camcorder as it's really easy to use & it takes great pictures, but the one thing i hate about it is the sound, it's useless, even though it's turned up fully you still can't hear much that ive videod, so am slightly dissapointef with it, & only use for taking pictures now. lori
Arvioitu tuote: CAM295WH HD camcorder
Arvioitu tuote: CAM295WH HD camcorder
Jovany
02/12/2013
België
Ce produit possède de gros défauts
Sans que l'on sache pourquoi ! lorsque nous utilisons la camera, tout à coup elle se déconnecte et l'appareil ne réagit plus du tout ? On pense que cela provient de la batterie qui se serait déchargée, mais non car il faut le ré-initialiser pour qu'il fonctionne de nouveau. Mais la panne revient au bout de quelques minutes à chaque fonctionnement. En résumé c'est un mauvais achat que je regrette profondément. Appareil non conforme car pas fiable du tout.
Arvioitu tuote: CAM295WH Caméra HD
Arvioitu tuote: CAM295WH Caméra HD