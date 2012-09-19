Kahden muodon tallennus: Full HD ja sähköpostiystävällinen muoto

Full HD -videoita on mahtava katsella teräväpiirtotelevisioista, mutta jos videon haluaa lähettää sähköpostilla tai jakaa verkossa, suuri HD-tiedosto täytyy pakata ja muuntaa sähköpostiystävälliseen muotoon. ESee-videokameran kahden muodon tallennuksen avulla tämä on helpompaa. Kun ominaisuus on käytössä, videot tallentuvat samanaikaisesti kahdessa muodossa, Full HD (1080p)- ja sähköpostiystävällisessä QWVGA (240p) -muodossa. Voit siis nauttia videoistasi teräväpiirtotelevisiolla tai jakaa ne heti sähköisesti.