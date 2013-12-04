Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Full HD -videoiden ja valokuvien ottaminen on käsittämättömän helppoa tällä ESee CAM300 -videokameralla. 3" kosketusnäyttö mahdollistaa intuitiivisen hallinnan ja pikamuokkaus ja Quick impression -ominaisuuksien ansiosta jaat haluamasi aineiston verkkoon tai televisioon välittömästi.