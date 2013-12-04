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Tuotanto lopetettu

HD-videokamera

CAM300BL/00

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Full HD -videoiden ja valokuvien ottaminen on käsittämättömän helppoa tällä ESee CAM300 -videokameralla. 3" kosketusnäyttö mahdollistaa intuitiivisen hallinnan ja pikamuokkaus ja Quick impression -ominaisuuksien ansiosta jaat haluamasi aineiston verkkoon tai televisioon välittömästi.

Näytä kaikki edut

Kosketusnäyttöohjauksella

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla HD-videoiden katsomiseksi

Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla HD-videoiden katsomiseksi

Kahden muodon tallennus: Full HD ja sähköpostiystävällinen muoto

Kahden muodon tallennus: Full HD ja sähköpostiystävällinen muoto

Full HD -videoita on mahtava katsella teräväpiirtotelevisioista, mutta jos videon haluaa lähettää sähköpostilla tai jakaa verkossa, suuri HD-tiedosto täytyy pakata ja muuntaa sähköpostiystävälliseen muotoon. ESee-videokameran kahden muodon tallennuksen avulla tämä on helpompaa. Kun ominaisuus on käytössä, videot tallentuvat samanaikaisesti kahdessa muodossa, Full HD (1080p)- ja sähköpostiystävällisessä QWVGA (240p) -muodossa. Voit siis nauttia videoistasi teräväpiirtotelevisiolla tai jakaa ne heti sähköisesti.

Tärinänvaimennustekniikan avulla kuvaat selkeämpää ja vakaampaa videokuvaa

Tärinänvaimennustekniikan avulla kuvaat selkeämpää ja vakaampaa videokuvaa

Tärinänvaimennustekniikalla saat kuvattua hienoja videoita, joita voit esitellä ylpeänä. Kehittyneillä algoritmeilla varustetut gyro-tunnistimet takaavat videoihin vakaan ja häiriöttömän kuvan. Tunnistimet mittaavat etäisyyden maan ja kameran välillä ja korjaavat tarvittaessa videokameran heilumisesta johtuvat häiriöt. Tämä kehittynyt tekniikka takaa terävän kuvan joka kerta, joten elämäsi parhaat hetket tallentuvat upeana videokuvana.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

Muy buen producto

Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM300BL Videocámara de alta definición

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CAM300BL Videocámara de alta definición

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