2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa
Full HD -videoiden ja valokuvien ottaminen on käsittämättömän helppoa tällä ESee CAM300 -videokameralla. 3" kosketusnäyttö mahdollistaa intuitiivisen hallinnan ja pikamuokkaus ja Quick impression -ominaisuuksien ansiosta jaat haluamasi aineiston verkkoon tai televisioon välittömästi.
Full HD -videoita on mahtava katsella teräväpiirtotelevisioista, mutta jos videon haluaa lähettää sähköpostilla tai jakaa verkossa, suuri HD-tiedosto täytyy pakata ja muuntaa sähköpostiystävälliseen muotoon. ESee-videokameran kahden muodon tallennuksen avulla tämä on helpompaa. Kun ominaisuus on käytössä, videot tallentuvat samanaikaisesti kahdessa muodossa, Full HD (1080p)- ja sähköpostiystävällisessä QWVGA (240p) -muodossa. Voit siis nauttia videoistasi teräväpiirtotelevisiolla tai jakaa ne heti sähköisesti.
Tärinänvaimennustekniikalla saat kuvattua hienoja videoita, joita voit esitellä ylpeänä. Kehittyneillä algoritmeilla varustetut gyro-tunnistimet takaavat videoihin vakaan ja häiriöttömän kuvan. Tunnistimet mittaavat etäisyyden maan ja kameran välillä ja korjaavat tarvittaessa videokameran heilumisesta johtuvat häiriöt. Tämä kehittynyt tekniikka takaa terävän kuvan joka kerta, joten elämäsi parhaat hetket tallentuvat upeana videokuvana.
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Blondy
04/12/2013
España
Muy buen producto
Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM300BL Videocámara de alta definición
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CAM300BL Videocámara de alta definición