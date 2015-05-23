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Tuotanto lopetettu

Auton ääni-/videojärjestelmä

CED1900BT/12

4

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Nauti elävästä musiikista ja videoista autossasi

Philips CED1900BT:n 6,2 tuuman värinäytöltä voit katsella videoita ja valokuvia ja nauttia viihteestä autossasi. Lisäksi voit toistaa elokuvia ja musiikkia useasta lähteestä, ja olet aina tavoitettavissa kiinteän Bluetooth®-vastaanottimen ansiosta.

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Hulluna ääneen

Nauti elävästä musiikista ja videoista autossasi

  • 15,7 cm:n (6,2") kosketusnäyttö

  • Bluetooth

Kiinteä Bluetooth-vastaanotin puheluiden hoitamiseen ja musiikin suoratoistoon

Kiinteä Bluetooth-vastaanotin puheluiden hoitamiseen ja musiikin suoratoistoon

Bluetooth-handsfreen ansiosta voit käyttää matkapuhelintasi turvallisesti ajaessa ja olet aina tärkeiden puhelujen tavoitettavissa. Kiinteän Bluetooth®-vastaanottimen kautta voit myös vaivattomasti toistaa musiikkia puhelimestasi auton viihdejärjestelmään.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Äänilähtö lisävahvistimelle

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suosittelee tätä tuotetta

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23/05/2015

France

France

Bon rapport qualité/prix

Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !

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Arvioitu tuote: CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

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Arvioitu tuote: CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

08/08/2013

France

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excellent produit, sauf pour la navigation GPS

Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .

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Arvioitu tuote: CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

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Arvioitu tuote: CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

27/07/2013

France

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CED1901BT non referencé

aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.

Arvioitu tuote: CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

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