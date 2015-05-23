2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
CED1900BT/12
Nauti elävästä musiikista ja videoista autossasi
Philips CED1900BT:n 6,2 tuuman värinäytöltä voit katsella videoita ja valokuvia ja nauttia viihteestä autossasi. Lisäksi voit toistaa elokuvia ja musiikkia useasta lähteestä, ja olet aina tavoitettavissa kiinteän Bluetooth®-vastaanottimen ansiosta.
15,7 cm:n (6,2") kosketusnäyttö
Bluetooth
Bluetooth-handsfreen ansiosta voit käyttää matkapuhelintasi turvallisesti ajaessa ja olet aina tärkeiden puhelujen tavoitettavissa. Kiinteän Bluetooth®-vastaanottimen kautta voit myös vaivattomasti toistaa musiikkia puhelimestasi auton viihdejärjestelmään.
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
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4.0
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
AlexTech69
23/05/2015
France
Bon rapport qualité/prix
Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
TITIN10
08/08/2013
France
excellent produit, sauf pour la navigation GPS
Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
actarus
27/07/2013
France
CED1901BT non referencé
aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.
Arvioitu tuote: CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
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