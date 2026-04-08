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Maitokannu
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CP0153/01
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Saat aikaan täydellisen pehmeän vaahdon tällä maitokannulla, jonka mukana toimitetaan maidonsyöttöputki. Kannua voi säilyttää kätevästi myös jääkaapissa. Sopii Philips 4000-, Incanto-, GranBaristo-, PicoBaristo- ja EP-sarjan laitteisiin.
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