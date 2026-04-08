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Maitokannu

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Maitokannu

CP0153/01

Maitokannu

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Saat aikaan täydellisen pehmeän vaahdon tällä maitokannulla, jonka mukana toimitetaan maidonsyöttöputki. Kannua voi säilyttää kätevästi myös jääkaapissa. Sopii Philips 4000-, Incanto-, GranBaristo-, PicoBaristo- ja EP-sarjan laitteisiin.

  • PDF tiedosto
  • 8 April 2026

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