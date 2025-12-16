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Kahvijauheen mittalusikka

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Kahvijauheen mittalusikka

CP0164/01

Kahvijauheen mittalusikka

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Oppaat

Kätevän mittalusikan avulla voit annostella haluamasi määrän kahvia. Voit säätää jauhatusasetusta mittalusikan kahvalla. Voidaan käyttää espressokeittimissä, joissa on kahvijauhetoiminto.

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  • 16 December 2025

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