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Kahvijauheen mittalusikka
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CP0164/01
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Kätevän mittalusikan avulla voit annostella haluamasi määrän kahvia. Voit säätää jauhatusasetusta mittalusikan kahvalla. Voidaan käyttää espressokeittimissä, joissa on kahvijauhetoiminto.
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