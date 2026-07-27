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  • Pölysäiliö PowerPro Aqua -mallille
  • Pölysäiliö PowerPro Aqua -mallille

Pölysäiliö

CP0174/01

Pölysäiliö PowerPro Aqua -mallille
PowerPro Aqua -pölysäiliö kerää pölyn tehokkaasti. Säiliön tilavuus on 0,6 l.
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Pölysäiliö PowerPro Aqua -mallille

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