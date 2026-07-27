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Vesiputki

CP0227

Vesiputki
Irrotettava vesiputki annostelee kuuman veden. Sopii Incanto- ja Picobaristo-sarjan (SM-sarja) sekä Philips 5000 -sarjan laitteisiin.
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PicoBaristo

PicoBaristo
Täysin automaattinen espressokeitin

SM5478/10R1

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Vesiputki

  • Picobaristo, Incanto, EP & SM

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