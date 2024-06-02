Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Espresso Vesisäiliö
Tuki
CP0228
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Tämä vesisäiliö on helppo irrottaa täyttöä ja puhdistusta varten. Sopii Picobaristo-, Incanto-, Philips 3100-, Philips 4000-, EP & SM-sarjan sekä Philips 5000 -sarjan laitteisiin.
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme