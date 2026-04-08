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Maitokannu
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CP0355
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Saat aikaan ihanan vaahdon tällä maitokannulla, jossa on maidonsyöttöputki. Kannua voi säilyttää kätevästi myös jääkaapissa. Yhteensopiva Incanton ja Picobariston kanssa (SM-sarja)
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