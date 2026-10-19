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13
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Päivät
17
h
Tunnit
55
m
Minuutit
29
s
Sekunnit
CP0362
OneBlade-laitteen ohjauskampa parralle
Tämän OneBlade-laitteen ohjauskamman avulla voit siistiä ja muotoilla partasi juuri haluamallasi tavalla. Taattua tarkkuutta haluamallesi tyylille.
QP2724/14
MG9530/15
MG9555/15
QP2724/23
QP2834/23
QP2834/31
S7887/78
MG9540/15
MG9553/15
MG9530/15R1
Harmaa
Karvan pituus: 1 mm
Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.