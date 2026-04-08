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Valumisastia

CP0386

Valumisastia

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Oppaat

Tämä valumisastia kerää laitteen ylimääräiset valumisvedet. Helppo irrottaa puhdistusta varten. Sopii Picobaristo-, Incanto- ja Philips 5000 -sarjan laitteisiin.

  • PDF tiedosto
  • 8 April 2026

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