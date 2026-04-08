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Valumisastia
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CP0386
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Tämä valumisastia kerää laitteen ylimääräiset valumisvedet. Helppo irrottaa puhdistusta varten. Sopii Picobaristo-, Incanto- ja Philips 5000 -sarjan laitteisiin.
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