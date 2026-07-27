TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Syöttöpainimen vaihtokappale
  • Syöttöpainimen vaihtokappale

Avance CollectionSyöttöpainin

CP0434

Syöttöpainimen vaihtokappale
Syöttöpainimella ainekset painetaan koneeseen
Näytä kaikki edut
Yhteensopivat tuotteet
Avance Collection

Avance Collection
Mehulinko

HR1916/70R1

Avance Collection

Avance Collection
Mehulinko

HR1919/70R1

Avance Collection

Avance Collection
Mehulinko

HR1921/20R1

Avance Collection

Avance Collection
Mehulinko

HR1922/20R1

Avance Collection

Avance Collection
Mehulinko

HR1921/20

Syöttöpainimen vaihtokappale

  • Musta

Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin huolenpitoa. Onneksi voit Philipsin vaihto-osilla huoltaa tuotteesi nyt helpommin kuin koskaan. Philipsin laatutakuulla.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.