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Avance CollectionKaira

CP0489

kairan vaihtokappale
tämä on mehuprässin osa
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Avance Collection

Avance Collection
Mehuprässi

HR1949/20

kairan vaihtokappale

Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

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