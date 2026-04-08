Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Kahvipapusäiliön kansi
Tuki
CP0504
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Tämä kansi sulkee kahvipapusäiliön säilyttää papujen erinomaisen aromin. Sopii Incanto-, Picobaristo-, Philips 3000-, Philips 3100-, Philips 4000-, EP&SM- ja Philips 5000 -sarjan laitteisiin.
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme