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Kahvipapusäiliön kansi

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Kahvipapusäiliön kansi

CP0504

Kahvipapusäiliön kansi

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Oppaat

Tämä kansi sulkee kahvipapusäiliön säilyttää papujen erinomaisen aromin. Sopii Incanto-, Picobaristo-, Philips 3000-, Philips 3100-, Philips 4000-, EP&SM- ja Philips 5000 -sarjan laitteisiin.

  • PDF tiedosto
  • 8 April 2026

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