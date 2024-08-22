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Valumisastia

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Valumisastia

CP1138

Valumisastia

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

Tämä valumisastia kerää laitteen ylimääräiset valumisvedet. Helppo irrottaa puhdistusta varten. Sopii PHILIPS 3000- ja PHILIPS 4000 -keittimiin

  • PDF tiedosto
  • 22 August 2024

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