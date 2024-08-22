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Valumisastia
Tuotanto lopetettu
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CP1138
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Tämä valumisastia kerää laitteen ylimääräiset valumisvedet. Helppo irrottaa puhdistusta varten. Sopii PHILIPS 3000- ja PHILIPS 4000 -keittimiin
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