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AventPremium-silikonipilli

CP1237

Pidä pillimuki hyvässä kunnossa

Tämä pilli kuuluu lapsen Philips Avent -juomamukiin. Uuden pillin vaihtaminen käytetyn tai kadonneen pillin tilalle pitää mukin hygieenisenä, mikä pidentää sen käyttöikää.

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Pidä pillimuki hyvässä kunnossa

  • Juomamuki

  • Silikoni

Tekniset tiedot

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