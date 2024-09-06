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Avent Premium-silikonipilli
CP1237
Pidä pillimuki hyvässä kunnossa
Tämä pilli kuuluu lapsen Philips Avent -juomamukiin. Uuden pillin vaihtaminen käytetyn tai kadonneen pillin tilalle pitää mukin hygieenisenä, mikä pidentää sen käyttöikää.
Juomamuki
Silikoni
Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa. Mitä tämä tarkoittaa?