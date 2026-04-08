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Philips Saeco Vetosäiliö kahvinjäänteille
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CP9004
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Sisäinen kahvijauhesäiliö kerää käytetyn kahvijauheen. Osa on helppo irrottaa ja puhdistaa. Yhteensopiva Intelia-, Intuita- ja Moltio-sarjan ja Xelsis 2017 -keittimien kanssa.
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