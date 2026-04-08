TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Philips Saeco Vetosäiliö kahvinjäänteille

Tuki

Philips SaecoVetosäiliö kahvinjäänteille

CP9004

Philips Saeco Vetosäiliö kahvinjäänteille

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Sisäinen kahvijauhesäiliö kerää käytetyn kahvijauheen. Osa on helppo irrottaa ja puhdistaa. Yhteensopiva Intelia-, Intuita- ja Moltio-sarjan ja Xelsis 2017 -keittimien kanssa.

  • PDF tiedosto
  • 8 April 2026

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme