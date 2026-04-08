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Sekoituskannun tiivisterengas

Tuotanto lopetettu

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Sekoituskannun tiivisterengas

CP9095

Sekoituskannun tiivisterengas

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

Philips Daily Collection -tehosekoittimessa on 400 watin moottori, 1,5 litran kannu ja ProBlend4-sakaraterä. Laite on loistava apu smoothien teossa ja ruoanlaitossa ja sekoittaa helposti hankalatkin ainekset.

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  • 8 April 2026

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