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CP9095
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Philips Daily Collection -tehosekoittimessa on 400 watin moottori, 1,5 litran kannu ja ProBlend4-sakaraterä. Laite on loistava apu smoothien teossa ja ruoanlaitossa ja sekoittaa helposti hankalatkin ainekset.
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