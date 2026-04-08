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Kolmikerroksinen tuloilmasuodatin

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Kolmikerroksinen tuloilmasuodatin

CP9260

Kolmikerroksinen tuloilmasuodatin

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Oppaat

Imurisi ilmanottosuodatin on vaihdettava säännöllisesti. Näin varmistetaan optimaalinen imuteho ja suojataan moottoria hienoilta pölyhiukkasilta.

  • PDF tiedosto
  • 8 April 2026

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