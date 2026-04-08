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Kolmikerroksinen tuloilmasuodatin
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CP9260
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Imurisi ilmanottosuodatin on vaihdettava säännöllisesti. Näin varmistetaan optimaalinen imuteho ja suojataan moottoria hienoilta pölyhiukkasilta.
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