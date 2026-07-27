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  • Terälevyn vaihtokappale
  • Terälevyn vaihtokappale

Viva CollectionLevyteline

CP9696

Terälevyn vaihtokappale
Tämä on salaattileikkurin varaosa
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Viva Collection

Viva Collection
Salaattileikkuri, kunnostettu

HR1388/80R1

Terälevyn vaihtokappale

  • Punainen

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