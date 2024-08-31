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Avance Collection Jäteastia

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Avance CollectionJäteastia

CP9800

Avance Collection Jäteastia

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Oppaat

Kaikki hedelmäliha kerätään yhteen paikkaan: Philips-mehulingon massankeräysastiaan. Näin hedelmälihaa ei tarvitse enää puhdistaa muista osista, kuten kannesta.

  • PDF tiedosto
  • 31 August 2024

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