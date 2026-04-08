TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Kansi ja vispilä

Tuki

Kansi ja vispilä

CP9934/01

Kansi ja vispilä

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Kansi peittää maidonvaahdottimen, ja vispilän ansiosta maitovaahto on juuri sopivan paksua ja pehmeää. Sekä kansi että vispilä ovat konepesun kestäviä, mikä helpottaa puhdistamista. Sopivat yhteen SENSEO® Milk Twisterin kanssa.

  • PDF tiedosto
  • 8 April 2026

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme