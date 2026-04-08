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Kansi ja vispilä
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CP9934/01
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Kansi peittää maidonvaahdottimen, ja vispilän ansiosta maitovaahto on juuri sopivan paksua ja pehmeää. Sekä kansi että vispilä ovat konepesun kestäviä, mikä helpottaa puhdistamista. Sopivat yhteen SENSEO® Milk Twisterin kanssa.
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