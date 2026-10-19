Kevyet polypropeenikartiot takaavat kirkkaan äänentoiston

Kaiuttimen sisällä on puhekelan päällä kalvo, joka tuottaa signaalin aaltomuodon tulosignaalin vastaanottaessaan. Se muuntaa signaalin ääniaalloksi. Polypropeeni on yksi kevyimmistä olemassa olevista muoveista ja soveltuu ihanteellisesti kaiutinkalvojen materiaaliksi keveytensä, kestävyytensä, jäykkyytensä ja lämmönkestävyytensä ansiosta. Polypropeenikartioiden avulla voidaan toistaa musiikkia korkealaatuisesti, sillä ne reagoivat pienimpiinkin äänisignaaleihin ja tuottavat kirkkaan ja eloisan äänen.