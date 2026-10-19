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Tuotanto lopetettu

Autokaiutin koaksaalitulolla

CSP515/00

Liikkuva musiikkiteatteri

Philips CSP515 -autostereokaiuttimet tuovat musiikin matkoillekin mukaan. Näiden 13-senttisten kaksitiekaiutinten huipputeho on 180 W, ja niiden kevyet polypropeenikartiot ja pehmeät PEI-diskanttikalotit tuottavat kappaleet eloisasti, tarkasti ja kirkkaasti.

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eloisalla kaksitiestereoäänellä

Liikkuva musiikkiteatteri

  • 12,7 cm (5")

  • 2-suuntainen

  • 180 W:n huipputeho

35 W:n RMS-teho

Kevyet polypropeenikartiot takaavat kirkkaan äänentoiston

Kevyet polypropeenikartiot takaavat kirkkaan äänentoiston

Kaiuttimen sisällä on puhekelan päällä kalvo, joka tuottaa signaalin aaltomuodon tulosignaalin vastaanottaessaan. Se muuntaa signaalin ääniaalloksi. Polypropeeni on yksi kevyimmistä olemassa olevista muoveista ja soveltuu ihanteellisesti kaiutinkalvojen materiaaliksi keveytensä, kestävyytensä, jäykkyytensä ja lämmönkestävyytensä ansiosta. Polypropeenikartioiden avulla voidaan toistaa musiikkia korkealaatuisesti, sillä ne reagoivat pienimpiinkin äänisignaaleihin ja tuottavat kirkkaan ja eloisan äänen.

Herkkä kangasripustus takaa erinomaisen äänten tarkkuuden

Herkkä kangasripustus takaa erinomaisen äänten tarkkuuden

Bassokaiuttimen kalvo on ripustettu ympäröivään kaiuttimen runkoon erittäin herkästi reagoivalla kangasmateriaalilla. Kun äänisignaali saapuu kaiuttimen sisällä olevan kartioon, ripustusmekanismi palauttaa kartion alkuperäiseen asentoonsa, jotta se voi vastaanottaa seuraavan äänisignaalin. Herkän ripustusmekanismin ansiosta bassokaiutin voi toistaa jokaisen äänisignaalin lähes ilman vääristymiä ja tuottaa kirkkaan ja pehmeän äänen musiikin äänenvoimakkuudesta riippumatta.

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