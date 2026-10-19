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Tuotanto lopetettu

Autokaiutin koaksaalitulolla

CSP6911/00

Liikkuva musiikkiteatteri

Philips CSP6911 -autostereokaiuttimet tuovat musiikin matkoillekin mukaan. Näiden 16x24-senttisten kolmitiekaiutinten huipputeho on 300 W, ja niiden kevyet polypropeenikartiot ja pehmeät PEI-diskanttikalotit tuottavat kappaleet eloisasti, tarkasti ja kirkkaasti.

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eloisalla kolmitiestereoäänellä

Liikkuva musiikkiteatteri

  • 6 x 9 tuumaa

  • Kolmitiekaiutin

  • 300 W:n huipputeho

50 W:n RMS-teho

Soikea polypropeenikartio tarjoaa tehostetun syvien bassoäänien toiston

Soikea polypropeenikartio tarjoaa tehostetun syvien bassoäänien toiston

Pehmeä PEI-diskanttikalotti luo lämpimiä ja vivahteikkaita sävyjä

Pehmeä PEI-diskanttikalotti luo lämpimiä ja vivahteikkaita sävyjä

PEI (polyeetteriimidi) sopii ihanteellisesti diskanttikalottien materiaaliaksi keveytensä, vedonkestävyytensä, vakautensa ja lämmönkestävyytensä ansiosta. Kalotin sisällä oleva pieni kalvo tuottaa korkean taajuuden ääniä. PEI-diskanttikalotti voi toistaa kaikkein korkeimmatkin sävelet vivahteikkaasti ja lämpimästi täyden diskantin säilyttäen. Kalotin muodon ansiosta ääni leviää ympäristöön niin, että korkeat sävelet ovat kuultavissa kaikkialla auton sisällä.

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