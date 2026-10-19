Pehmeä PEI-diskanttikalotti luo lämpimiä ja vivahteikkaita sävyjä

PEI (polyeetteriimidi) sopii ihanteellisesti diskanttikalottien materiaaliaksi keveytensä, vedonkestävyytensä, vakautensa ja lämmönkestävyytensä ansiosta. Kalotin sisällä oleva pieni kalvo tuottaa korkean taajuuden ääniä. PEI-diskanttikalotti voi toistaa kaikkein korkeimmatkin sävelet vivahteikkaasti ja lämpimästi täyden diskantin säilyttäen. Kalotin muodon ansiosta ääni leviää ympäristöön niin, että korkeat sävelet ovat kuultavissa kaikkialla auton sisällä.