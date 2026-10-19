2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
CSP6911/00
Liikkuva musiikkiteatteri
Philips CSP6911 -autostereokaiuttimet tuovat musiikin matkoillekin mukaan. Näiden 16x24-senttisten kolmitiekaiutinten huipputeho on 300 W, ja niiden kevyet polypropeenikartiot ja pehmeät PEI-diskanttikalotit tuottavat kappaleet eloisasti, tarkasti ja kirkkaasti.
6 x 9 tuumaa
Kolmitiekaiutin
300 W:n huipputeho
PEI (polyeetteriimidi) sopii ihanteellisesti diskanttikalottien materiaaliaksi keveytensä, vedonkestävyytensä, vakautensa ja lämmönkestävyytensä ansiosta. Kalotin sisällä oleva pieni kalvo tuottaa korkean taajuuden ääniä. PEI-diskanttikalotti voi toistaa kaikkein korkeimmatkin sävelet vivahteikkaasti ja lämpimästi täyden diskantin säilyttäen. Kalotin muodon ansiosta ääni leviää ympäristöön niin, että korkeat sävelet ovat kuultavissa kaikkialla auton sisällä.
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