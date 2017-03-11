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Tuotanto lopetettu

Langattomat surround-kotiteatterikaiuttimet

CSS5235Y/12

2.9

| (11) Arviot

Stereosta surround-ääntä sekunneissa

Philipsin langattomat tilaäänikotiteatterikaiuttimet CSS5235Y tuovat elokuvakokemuksen kotiisi. Näillä stereokaiuttimilla saat käyttöösi tilaäänijärjestelmän hetkessä. Nauti huippuluokan äänentoistosta ja musiikin suoratoistosta Bluetooth-yhteydellä vaivattomasti.

Näytä kaikki edut

irrotettavilla langattomilla kaiuttimilla

Stereosta surround-ääntä sekunneissa

  • Langaton 4.1-kanavainen tilaääni

  • Bluetooth® ja NFC

  • HDMI ARC

Langattomalla subwooferilla siisti sijainti ilman sotkuisia kaapeleita

Kristallinkirkkaat äänet ensiluokkaisen pehmeillä diskanttikaloteilla

Kristallinkirkkaat äänet ensiluokkaisen pehmeillä diskanttikaloteilla

Philipsin Crystal Clear Sound -tekniikka toistaa äänet kirkkaasti ja terävästi, joten äänen alkuperäiset ominaisuudet säilyvät hämmästyttävän tarkasti. Crystal Clear Sound toistaa äänilähteen - toimintaelokuvan, musikaalin tai live-esityksen - luonnollisesti, tarkasti ja ilman häiriöitä. Crystal Clear Sound -tekniikalla varustetuissa Philips-kotiteattereissa ääntä ei pyritä käsittelemään, joten alkuperäisen äänen puhtaus säilyy. Tuloksena on tarkempaa ääntä, joka hellii korviasi.

Surround-ääni aina tarvittaessa – irrotettavat langattomat Surround-kaiuttimet

Surround-ääni aina tarvittaessa – irrotettavat langattomat Surround-kaiuttimet

Nauti erinomaisesta Surround-äänenlaadusta milloin tahansa. Irrota langattomat Surround-kaiuttimet vasemmasta ja oikeasta pääkaiutinyksiköstä ja sijoita ne tilan takaosaan: saat aikaan monikanavaisen Surround-äänielämyksen pelejä ja elokuvia varten. Voit kytkeä kaiuttimet uudelleen musiikintoistoa ja TV-ohjelmien katselua varten. Langaton yhteys ja Surround-kaiuttimet toimivat omalla taajuudellaan, joten ne eivät aiheuta häiriöitä muille laitteille tai verkkoyhteyksille. Täysin langaton Surround-järjestelmä toistaa musiikin ja elokuvien äänet ilman hävikkiä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.9

5:stä

11

Arviot

11/03/2017

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Preis

Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher

29/09/2019

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Zeer flexibele Philips geluidsboxen!

Ik was al eerder onder de indruk van deze Philips geluidsboxen qua flexibiliteit, instellingen en geluidsweergave tijdens een bezoek en demonstratie aan de Philips MyShop in Eindhoven.Had er spijt van deze boxen toen niet te gebben gekocht. Bij een volgende bezoek een kleine jaar later toch overstag gegaan om deze zeer goed functionerende boxen aan te schaffen om ervan te genieten!

Edut

Flexibiliteit, instel mogelijkheden en de zeer goede geluidsweergave

Haitat

Vertraging bij het aan - en uitzetten met de afstandbediening

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers

Käyttöpäivä 2018-08-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers

Käyttöpäivä 2018-08-29

25/03/2017

France

France

Vahvistettu ostaja

Très bon produit

Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma

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