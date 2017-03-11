Surround-ääni aina tarvittaessa – irrotettavat langattomat Surround-kaiuttimet

Nauti erinomaisesta Surround-äänenlaadusta milloin tahansa. Irrota langattomat Surround-kaiuttimet vasemmasta ja oikeasta pääkaiutinyksiköstä ja sijoita ne tilan takaosaan: saat aikaan monikanavaisen Surround-äänielämyksen pelejä ja elokuvia varten. Voit kytkeä kaiuttimet uudelleen musiikintoistoa ja TV-ohjelmien katselua varten. Langaton yhteys ja Surround-kaiuttimet toimivat omalla taajuudellaan, joten ne eivät aiheuta häiriöitä muille laitteille tai verkkoyhteyksille. Täysin langaton Surround-järjestelmä toistaa musiikin ja elokuvien äänet ilman hävikkiä.