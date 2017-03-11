2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
CSS5235Y/12
Stereosta surround-ääntä sekunneissa
Philipsin langattomat tilaäänikotiteatterikaiuttimet CSS5235Y tuovat elokuvakokemuksen kotiisi. Näillä stereokaiuttimilla saat käyttöösi tilaäänijärjestelmän hetkessä. Nauti huippuluokan äänentoistosta ja musiikin suoratoistosta Bluetooth-yhteydellä vaivattomasti.
Langaton 4.1-kanavainen tilaääni
Bluetooth® ja NFC
HDMI ARC
Philipsin Crystal Clear Sound -tekniikka toistaa äänet kirkkaasti ja terävästi, joten äänen alkuperäiset ominaisuudet säilyvät hämmästyttävän tarkasti. Crystal Clear Sound toistaa äänilähteen - toimintaelokuvan, musikaalin tai live-esityksen - luonnollisesti, tarkasti ja ilman häiriöitä. Crystal Clear Sound -tekniikalla varustetuissa Philips-kotiteattereissa ääntä ei pyritä käsittelemään, joten alkuperäisen äänen puhtaus säilyy. Tuloksena on tarkempaa ääntä, joka hellii korviasi.
Nauti erinomaisesta Surround-äänenlaadusta milloin tahansa. Irrota langattomat Surround-kaiuttimet vasemmasta ja oikeasta pääkaiutinyksiköstä ja sijoita ne tilan takaosaan: saat aikaan monikanavaisen Surround-äänielämyksen pelejä ja elokuvia varten. Voit kytkeä kaiuttimet uudelleen musiikintoistoa ja TV-ohjelmien katselua varten. Langaton yhteys ja Surround-kaiuttimet toimivat omalla taajuudellaan, joten ne eivät aiheuta häiriöitä muille laitteille tai verkkoyhteyksille. Täysin langaton Surround-järjestelmä toistaa musiikin ja elokuvien äänet ilman hävikkiä.
2.9
5:stä
11
Arviot
Mcsm
11/03/2017
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Preis
Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
Rinze
29/09/2019
Nederland
Vahvistettu ostaja
Zeer flexibele Philips geluidsboxen!
Ik was al eerder onder de indruk van deze Philips geluidsboxen qua flexibiliteit, instellingen en geluidsweergave tijdens een bezoek en demonstratie aan de Philips MyShop in Eindhoven.Had er spijt van deze boxen toen niet te gebben gekocht. Bij een volgende bezoek een kleine jaar later toch overstag gegaan om deze zeer goed functionerende boxen aan te schaffen om ervan te genieten!
Edut
Flexibiliteit, instel mogelijkheden en de zeer goede geluidsweergave
Haitat
Vertraging bij het aan - en uitzetten met de afstandbediening
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers
Käyttöpäivä 2018-08-29
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers
Käyttöpäivä 2018-08-29
ls65
25/03/2017
France
Vahvistettu ostaja
Très bon produit
Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma