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Tuotanto lopetettu

Zenit-kotiteatterikaiuttimet

CSS5530B/12

4.2

| (15) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta

Luonnollisen puhtaat linjat

Modernit, laadukkaista materiaaleista valmistetut Philips Zenit -kotiteatterikaiuttimet tuottavat luonnollisen ja tasapainoisen äänen. Piilotetut johdot ja langattomat takakaiuttimet takaavat siistin ilmeen kotiin.

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Ei johtosotkuja

Luonnollisen puhtaat linjat

  • Langatt. 5.1-takakaiuttimet, subwoofer

  • Bluetooth® ja NFC

  • HDMI 4K–2K

Langattomat takakaiuttimet ja subwoofer – vaivatonta käyttöä

Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni

Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni

Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

MTM-kaiuttimilla suuri äänenvoimakkuus ja laadukas äänentoisto

Kaikkien pää- ja satelliittikaiuttimien midwoofer-diskanttikaiutin-midwoofer (MTM) -kokoonpanojen ansiosta äänikokemus on aina laadukas ja äänenvoimakkuus suuri kaiutinetäisyydestä riippumatta. Nauti kristallinkirkkaasta äänestä ilman häiriöitä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

15

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

19/03/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Helppokäyttöinen

Helpot kytkennät..... Kun kaiuttimet sai oikeille paikoille, niin äänen toisto oli hyvä meikäläisen käyttöön kaikista laitteista.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5530B Zenit-kotiteatterikaiuttimet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5530B Zenit-kotiteatterikaiuttimet

12/12/2017

Deutschland

Deutschland

Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(

Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

29/05/2017

France

France

Bon rapport qualité prix !

Installation simple, design moderne et les performances sont au rendez vous.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5530B Enceintes Home Cinéma Zenit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5530B Enceintes Home Cinéma Zenit

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