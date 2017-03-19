2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Luonnollisen puhtaat linjat
Modernit, laadukkaista materiaaleista valmistetut Philips Zenit -kotiteatterikaiuttimet tuottavat luonnollisen ja tasapainoisen äänen. Piilotetut johdot ja langattomat takakaiuttimet takaavat siistin ilmeen kotiin.
Langatt. 5.1-takakaiuttimet, subwoofer
Bluetooth® ja NFC
HDMI 4K–2K
Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.
Kaikkien pää- ja satelliittikaiuttimien midwoofer-diskanttikaiutin-midwoofer (MTM) -kokoonpanojen ansiosta äänikokemus on aina laadukas ja äänenvoimakkuus suuri kaiutinetäisyydestä riippumatta. Nauti kristallinkirkkaasta äänestä ilman häiriöitä.
4.2
5:stä
15
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Joge
19/03/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Helppokäyttöinen
Helpot kytkennät..... Kun kaiuttimet sai oikeille paikoille, niin äänen toisto oli hyvä meikäläisen käyttöön kaikista laitteista.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CSS5530B Zenit-kotiteatterikaiuttimet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CSS5530B Zenit-kotiteatterikaiuttimet
FipsDerManager
12/12/2017
Deutschland
Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(
Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
fettus1
29/05/2017
France
Bon rapport qualité prix !
Installation simple, design moderne et les performances sont au rendez vous.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CSS5530B Enceintes Home Cinéma Zenit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CSS5530B Enceintes Home Cinéma Zenit