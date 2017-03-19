MTM-kaiuttimilla suuri äänenvoimakkuus ja laadukas äänentoisto

Kaikkien pää- ja satelliittikaiuttimien midwoofer-diskanttikaiutin-midwoofer (MTM) -kokoonpanojen ansiosta äänikokemus on aina laadukas ja äänenvoimakkuus suuri kaiutinetäisyydestä riippumatta. Nauti kristallinkirkkaasta äänestä ilman häiriöitä.