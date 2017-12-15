TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Ensisijainen kuva
  • Tuotekuva edestä
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Ensisijainen kuva

Tuotanto lopetettu

Zenit-kotiteatterikaiuttimet

CSS5530G/12

4

| (4) Arviot

Luonnollisen puhtaat linjat

Modernit, laadukkaista materiaaleista valmistetut Philips Zenit -kotiteatterikaiuttimet tuottavat luonnollisen ja tasapainoisen äänen. Piilotetut johdot ja langattomat takakaiuttimet takaavat siistin ilmeen kotiin.

Näytä kaikki edut

Ei johtosotkuja

Luonnollisen puhtaat linjat

  • Langatt. 5.1-takakaiuttimet, subwoofer

  • Bluetooth® ja NFC

  • HDMI 4K–2K

Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin

Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Johdot pysyvät näppärästi järjestyksessä

Langattomat takakaiuttimet ja subwoofer – vaivatonta käyttöä

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

4

Arviot

2
1

15/12/2017

Sverige

Sverige

klockrent ljud och lätt att installera

köpte den "olyssnad" så en chansning på ljudet, men det gick hem, använder den framförallt till tv men också till ps4 och är supernöjd med ljudet, den var även lätt att installera och dessutom bland de snyggaste surroundsystemen på marknaden, plus för "trådlösa" bakhögtalare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5530G zenit biohögtalare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5530G zenit biohögtalare

17/01/2016

France

France

Super design et bon son mais...

pas de DTS. C'est vraiment dommage pour un système de cette gamme. Certes, le design et la simplicité d'utilisatino font du Zenit un produit très classe mais la déception est là quand le lecteur bluray envoie un son DTS ! La majorité des bluray proposé dans le commerce ne propose que le DTS en piste audio, impossible donc d'entendre quoi que ce soit si votre lecteur ne transcode pas le signal en PCM ou autre. J'espère vriament qu"une mise à jour de firmware est à l'ordre du jour pour que Philips et son Zenit puissent proposé le DTS sur ce système

Arvioitu tuote: CSS5530G Enceintes Home Cinéma Zenit

Arvioitu tuote: CSS5530G Enceintes Home Cinéma Zenit

14/10/2015

France

France

Vahvistettu ostaja

Un excellent compromis entre puissance et design

J'ai longtemps attendu ce produit et je n'ai pas été déçu. Cherchant une solution élégante et performante pour profiter de ma nouvelle télé, ce home cinéma a été le choix idéal. L 'installation et la configuration sont assez simple surtout avec l'HDMI ARC facilitant la chose. Les performances après 4 semaines d'utilisations me satisfont totalement. La spatialisation est très harmonieuse avec du Dolby 5.1. Les réglages du volume de chaque enceinte tout comme le delay se font facilement. La télécommande est pratique et discrète. Pour la musique le son que fournit les enceintes est excellent et très juste quel que soit le genre. Alors pourquoi 4 étoiles au lieu de 5 étoiles? Parce que ce home cinéma ne décode pas le DTS et ca c'est vraiment vraiment dommage pour un système 5.1 actuel.. Peut être une mise à jour à venir amènera t' elle cette fonction?

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5530G Enceintes Home Cinéma Zenit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: CSS5530G Enceintes Home Cinéma Zenit

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.